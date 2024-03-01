TOGG'da hedef, 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmek

Karakaş, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen ve "Web Summit Katar" organizasyonu kapsamında Doha’ya gelen Türk teknoloji girişimleri ve startuplarını iş insanları ile buluşturan resepsiyonda Togg’u anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karakaş, Togg alt markaları Trugo ve Trumore'la birlikte akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dâhilinde yeni teknolojiler, fark yaratacak hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirdiklerini söyledi.

"2030'a kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedefliyoruz"

Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefinin bulunduğuna işaret eden Karakaş, C segmentindeki ilk akıllı cihaz olan T10X'in pazara sunulmasının ardından gördüğü yoğun ilgi ve talepten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karakaş, "C segmentindeki Sedan ve C-X Coupe modellerini üretim sırasına alacağız. B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030'a kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

"T10X modeli için aldığımız 177 bin ön sipariş gurur verici"

TOGG CEO'su Karakaş, 2023 yılının üretim açısından verimli bir yıl olduğunu ifade ederek, T10X modeli için alınan 177 bin ön siparişin kendileri için memnuniyet ve gurur verici olduğunu söyledi.

Yoğun ilgi ve talebe kayıtsız kalmadıklarını ve üretim planlamasında artırıma gittiklerini belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Üretim planımızı 18 binden 20 bine çıkardık ve 20 bine yakın aracı sorunsuz şekilde teslim ettik. 2024 itibariyle Truemore uygulamasından herkesin kurasız çekilişsiz ulaşabileceği bir süreci tamamlamış olduk. Hatta öyle ki Türkiye'de bu yıl ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden birisi Togg oldu. Pazara sıfırdan giren bir girişim grubu olarak düşündüğümüzde geleceğe emin adımlar ile bakmak adına bu çok önemli ve değerli bir başarı ve pazar payı."

"T10F’i 2025 yılında Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız”

Karakaş, T10F olarak adlandırılan fastback modelinin piyasaya çıkış tarihi için 2025 yılına işaret etti ve ekledi:

"Zamanın ruhunu yansıtan bir fastback modeli olan ikinci akıllı cihazımızı ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te tanıtmıştık. Hedefimiz 2025 yılının Mart ve Nisan ayında sertifikasyon süreçleri tamamlandıktan sonra pazara sunmak. T10F’i 2025 yılında öncelikle Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız."