  1. Anasayfa
  2. Otomotiv
  3. TOGG'a Rakip Geliyor! 300 Bin TL'ye Sıfır Araba Sahibi Olacaksınız'

TOGG'a Rakip Geliyor! 300 Bin TL'ye Sıfır Araba Sahibi Olacaksınız'

Yayınlanma:
TOGG'a Rakip Geliyor! 300 Bin TL'ye Sıfır Araba Sahibi Olacaksınız'
Changan'ın heyecanla beklenen Alsvin modeli, Türkiye otomobil pazarında yerini almaya hazırlanıyor. Özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken Alsvin, sektörde büyük bir etki yaratması bekleniyor.

Changan'ın heyecanla beklenen Alsvin modeli, Türkiye otomobil pazarında yerini almaya hazırlanıyor. Özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken Alsvin, sektörde büyük bir etki yaratması bekleniyor.

Changan Alsvin: Öne Çıkan Özellikleri

Changan, Çin'in en başarılı otomobil üreticilerinden biri olarak bilinir. Global arenada etkili bir oyuncu olma hedefiyle Türkiye pazarına Alsvin modeliyle adım atacak. Bu model, yüksek donanım seviyesi ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çekecek.

changan-1.jpg

Fiyatta Büyük Avantaj: 300 Bin TL

Fiat Egea gibi popüler bir otomobile benzer özelliklere sahip olan Changan Alsvin'in Türkiye'deki fiyatının ÖTV dahil 300 bin TL civarında olması bekleniyor. Bu, otomobil almayı planlayanlar için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

changan-2.jpg

Changan Alsvin'in Teknik Özellikleri

  • Motor ve Performans: 100 ile 123 beygir gücü arasında değişen benzinli motor seçenekleriyle Alsvin, sürücüsüne dinamik bir sürüş deneyimi vaat ediyor. 5 vitesli manuel veya 4 vitesli otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyor.

  • İç Mekan Tasarımı ve Özellikleri: Ferah ve modern bir iç mekan sunan Alsvin, yüksek kaliteli malzemelerle kaplı iç tasarımıyla konfor sunmaktadır. ABS, EBD, çift hava yastığı ve geniş bir multimedya ekranı gibi özelliklere sahip.

  • Yakıt Verimliliği: Alsvin, 100 km'de ortalama 5-6 litre yakıt tüketimiyle etkileyici bir yakıt verimliliğine sahip.

  • Fiyat: Rekabetçi fiyat etiketi, Alsvin'i otomobil alıcıları için oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.

Changan Alsvin, Türkiye otomobil pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Hem uygun fiyatı hem de yüksek özellikleriyle Alsvin, otomobil tutkunlarını bekliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Otomotiv
Honda Civic Fiyatları Neredeyse Yarı Fiyatına Düştü! 1 Ekim 2023 Fiyat Listesi
Honda Civic Fiyatları Neredeyse Yarı Fiyatına Düştü! 1 Ekim 2023 Fiyat Listesi
Hyundai Ters Köşe Yaptı! Hiç Beklenmeyen O Modeli Dip Fiyata Çekti
Hyundai Ters Köşe Yaptı! Hiç Beklenmeyen O Modeli Dip Fiyata Çekti
Volkswagen T-ROC Fiyatında Düşüş Yaşandı! İşte Volkswagen T-ROC Yeni Fiyatı..
Volkswagen T-ROC Fiyatında Düşüş Yaşandı! İşte Volkswagen T-ROC Yeni Fiyatı..
Hyundai Bayon Fiyatı Düştü! Hyundai Bayon Fiyat Listesi Belli Oldu..
Hyundai Bayon Fiyatı Düştü! Hyundai Bayon Fiyat Listesi Belli Oldu..
Renault yeni Clio 400 Bin TL'nin Altına Düştü! Bu Fiyata Çinde Bile Araba Yok..
Renault yeni Clio 400 Bin TL'nin Altına Düştü! Bu Fiyata Çinde Bile Araba Yok..
Hyundai, Renault, Fiat, Opel Fiyatlarını Yüzde 40 Düşürdü! İşte Güncel Listesi..
Hyundai, Renault, Fiat, Opel Fiyatlarını Yüzde 40 Düşürdü! İşte Güncel Listesi..
Volkswagen Taigo Fiyatları Düşüşe Geçti! İşte Özellikleri ve Güncel Fiyat Listesi
Volkswagen Taigo Fiyatları Düşüşe Geçti! İşte Özellikleri ve Güncel Fiyat Listesi