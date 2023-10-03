TOGG'a Rakip Geliyor! 300 Bin TL'ye Sıfır Araba Sahibi Olacaksınız'

Changan'ın heyecanla beklenen Alsvin modeli, Türkiye otomobil pazarında yerini almaya hazırlanıyor. Özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken Alsvin, sektörde büyük bir etki yaratması bekleniyor.

Changan Alsvin: Öne Çıkan Özellikleri

Changan, Çin'in en başarılı otomobil üreticilerinden biri olarak bilinir. Global arenada etkili bir oyuncu olma hedefiyle Türkiye pazarına Alsvin modeliyle adım atacak. Bu model, yüksek donanım seviyesi ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çekecek.

Fiyatta Büyük Avantaj: 300 Bin TL

Fiat Egea gibi popüler bir otomobile benzer özelliklere sahip olan Changan Alsvin'in Türkiye'deki fiyatının ÖTV dahil 300 bin TL civarında olması bekleniyor. Bu, otomobil almayı planlayanlar için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Changan Alsvin'in Teknik Özellikleri

Motor ve Performans : 100 ile 123 beygir gücü arasında değişen benzinli motor seçenekleriyle Alsvin, sürücüsüne dinamik bir sürüş deneyimi vaat ediyor. 5 vitesli manuel veya 4 vitesli otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyor.

İç Mekan Tasarımı ve Özellikleri : Ferah ve modern bir iç mekan sunan Alsvin, yüksek kaliteli malzemelerle kaplı iç tasarımıyla konfor sunmaktadır. ABS, EBD, çift hava yastığı ve geniş bir multimedya ekranı gibi özelliklere sahip.

Yakıt Verimliliği : Alsvin, 100 km'de ortalama 5-6 litre yakıt tüketimiyle etkileyici bir yakıt verimliliğine sahip.

Fiyat: Rekabetçi fiyat etiketi, Alsvin'i otomobil alıcıları için oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.

Changan Alsvin, Türkiye otomobil pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Hem uygun fiyatı hem de yüksek özellikleriyle Alsvin, otomobil tutkunlarını bekliyor.