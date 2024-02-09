Togg T10X İle Yeni Bir Sürüş Deneyimi Başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanını teknolojik yeniliklerle buluşturan Togg, T10X modeli ile otomobil severlere unutulmaz bir test sürüşü fırsatı sunuyor. Sakarya'dan İstanbul'a, Ankara'dan Diyarbakır ve Bursa'ya kadar geniş bir coğrafyada düzenlenen bu özel etkinlikler, Togg T10X'in eşsiz özelliklerini deneyimlemek isteyen herkesi bekliyor.

Togg T10X'in Yolculuğu

Togg, global bir teknoloji markası olarak mobilite sektöründe Türkiye'yi temsil etmekte ve 2024 yılı itibarıyla daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, T10X modelinin tanıtımı ve test sürüşleri için Türkiye'nin önemli şehirlerinde etkinlikler düzenlenmiştir. Togg T10X, teknolojik donanımı ve sürüş konforu ile dikkat çekiyor ve kullanıcılar, Togg'un resmi web sitesi üzerinden randevu alarak bu benzersiz deneyimi yaşama şansını elde ediyorlar.

Test Sürüşü Etkinlik Takvimi

Togg T10X'in test sürüşü etkinlikleri, Türkiye'nin beş büyük şehrinde gerçekleştirilmekte:

Sakarya: Serdivan AVM'de 8-11 Şubat tarihleri arasında.

Bursa: Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde 8-11 Şubat tarihleri arasında.

Diyarbakır: Ceylan Karavil Park'ta 9-12 Şubat tarihleri arasında.

Ankara: Bilkent Center'da 8-11 Şubat tarihleri arasında.

İstanbul: Zorlu Center, Yedimavi ve İSTMarina AVM'de farklı tarihlerde.

Bu etkinlikler, Togg T10X'i yakından tanıma ve sürüş deneyimini ilk elden yaşama imkanı sunuyor.

2024 Togg T10X Donanım ve Özellikleri

Togg T10X, 2024 model yılı için çeşitli donanım versiyonları ve yenilikçi özelliklerle geliyor. V1 donanım tipi, 18 inç jantlar, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefon entegrasyonu, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası gibi teknoloji ve konfor özellikleri sunarken, V2 donanım tipi ise bunlara ek olarak elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı gibi özelliklere sahip. Ayrıca, her iki donanım tipi de acil durumlarda devreye giren çocuk tespit sistemine sahip, bu da güvenlik konusunda önemli bir yenilik.