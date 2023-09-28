TOGG Kredi Faizlerinde Şok Artış! Ödemelerde Ne Gibi Değişiklikler Olacak?

Türkiye'nin gururu TOGG markasının otomobilleri için özel teklif edilen taşıt kredisi faiz oranlarında son zamanlarda önemli bir değişiklik gerçekleşti. Kamu bankalarının yayımladığı son bilgilere göre, 2 Ekim tarihinden itibaren bu faiz oranlarında bir yükselme beklentisi var.

Faiz Oranlarındaki Son Durum

Daha önceden Ağustos sonu itibariyle %0,99 olan faiz oranı, %1,59 seviyesine çıkmıştı. Fakat 2 Ekim'den itibaren bu oranın %2,11 olacağına dair haberler ortaya çıktı. Bu yükselme, otomobil almayı düşünenleri doğrudan etkileyecek.

Ödeme Planındaki Değişiklikler

Özellikle uzun menzilli T10X modeli için, 820 bin TL kredi kullanılarak yapılan ödeme planında ciddi değişiklikler görülüyor:

Aylık Ödeme : 32.518 tl'den, 36.800 tl'ye yükselecek.

: 32.518 tl'den, 36.800 tl'ye yükselecek. Toplam Ödeme Miktarı: 1 milyon 170 bin 622 TL'den, 1 milyon 326 bin TL'ye ulaşacak. Bu değişiklikler ışığında, kredi ile TOGG aracı satın almayı planlayan müşteriler, aracın maliyeti için 156 bin TL daha fazla ödeme yapma durumuyla karşı karşıya kalacaklar.

TOGG Teslimat ve Beklemede Olan Müşteriler

TOGG markasından otomobil sahibi olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ağustos sonu itibariyle teslim edilen TOGG otomobil sayısı zaten 3.400'ü bulmuş durumda. Eylül sonunda ise bu rakamın 6 bin adede ulaşması öngörülüyor. Yeni faiz oranları, özellikle kapora ödeyip otomobilini bekleyen yaklaşık 14 bin müşteriyi doğrudan etkileyecek gibi gözüküyor.

Otomobil Sektörüne Yansımaları

Faiz oranlarındaki bu artışın TOGG almayı düşünen potansiyel müşteriler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu. Aynı zamanda, bu değişikliklerin genel otomobil sektörüne ve taleplere yansıması da oldukça kritik. Faiz oranlarındaki bu dalgalanmaların sektörü nasıl etkileyeceği konusunda net bir sonuç elde etmek için zamanın geçmesi gerekecek.