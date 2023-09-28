  1. Anasayfa
  2. Otomotiv
  3. TOGG Kredi Faizlerinde Şok Artış! Ödemelerde Ne Gibi Değişiklikler Olacak?

TOGG Kredi Faizlerinde Şok Artış! Ödemelerde Ne Gibi Değişiklikler Olacak?

Yayınlanma:
TOGG Kredi Faizlerinde Şok Artış! Ödemelerde Ne Gibi Değişiklikler Olacak?
Türkiye'nin gururu TOGG markasının otomobilleri için özel teklif edilen taşıt kredisi faiz oranlarında son zamanlarda önemli bir değişiklik gerçekleşti. Kamu bankalarının yayımladığı son bilgilere göre, 2 Ekim tarihinden itibaren bu faiz oranlarında bir yükselme beklentisi var.

Türkiye'nin gururu TOGG markasının otomobilleri için özel teklif edilen taşıt kredisi faiz oranlarında son zamanlarda önemli bir değişiklik gerçekleşti. Kamu bankalarının yayımladığı son bilgilere göre, 2 Ekim tarihinden itibaren bu faiz oranlarında bir yükselme beklentisi var.

Faiz Oranlarındaki Son Durum

Daha önceden Ağustos sonu itibariyle %0,99 olan faiz oranı, %1,59 seviyesine çıkmıştı. Fakat 2 Ekim'den itibaren bu oranın %2,11 olacağına dair haberler ortaya çıktı. Bu yükselme, otomobil almayı düşünenleri doğrudan etkileyecek.

Ödeme Planındaki Değişiklikler

Özellikle uzun menzilli T10X modeli için, 820 bin TL kredi kullanılarak yapılan ödeme planında ciddi değişiklikler görülüyor:

  • Aylık Ödeme: 32.518 tl'den, 36.800 tl'ye yükselecek.
  • Toplam Ödeme Miktarı: 1 milyon 170 bin 622 TL'den, 1 milyon 326 bin TL'ye ulaşacak. Bu değişiklikler ışığında, kredi ile TOGG aracı satın almayı planlayan müşteriler, aracın maliyeti için 156 bin TL daha fazla ödeme yapma durumuyla karşı karşıya kalacaklar.

TOGG Teslimat ve Beklemede Olan Müşteriler

TOGG markasından otomobil sahibi olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ağustos sonu itibariyle teslim edilen TOGG otomobil sayısı zaten 3.400'ü bulmuş durumda. Eylül sonunda ise bu rakamın 6 bin adede ulaşması öngörülüyor. Yeni faiz oranları, özellikle kapora ödeyip otomobilini bekleyen yaklaşık 14 bin müşteriyi doğrudan etkileyecek gibi gözüküyor.

Otomobil Sektörüne Yansımaları

Faiz oranlarındaki bu artışın TOGG almayı düşünen potansiyel müşteriler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu. Aynı zamanda, bu değişikliklerin genel otomobil sektörüne ve taleplere yansıması da oldukça kritik. Faiz oranlarındaki bu dalgalanmaların sektörü nasıl etkileyeceği konusunda net bir sonuç elde etmek için zamanın geçmesi gerekecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Otomotiv
Otomobil Fiyatları Düştü! Fiyatlar Durdu, Bayiler İndirime Gitti
Otomobil Fiyatları Düştü! Fiyatlar Durdu, Bayiler İndirime Gitti
Citroen Kampanyası: 2023 Model Sıfır Otomobil Şimdi 370 Bin TL'den Başlayan Fiyatlarla!
Citroen Kampanyası: 2023 Model Sıfır Otomobil Şimdi 370 Bin TL'den Başlayan Fiyatlarla!
Volkswagen Taigo Fiyatları Düşüşe Geçti! İşte Özellikleri ve Güncel Fiyat Listesi
Volkswagen Taigo Fiyatları Düşüşe Geçti! İşte Özellikleri ve Güncel Fiyat Listesi
Chery Omoda 5 ile Herkes SUV Sahibi Oluyor! İşte Fiyatları ve Özellikleri
Chery Omoda 5 ile Herkes SUV Sahibi Oluyor! İşte Fiyatları ve Özellikleri
Fiat Cronos Türkiye Fiyatında Rekor İndirim! Sıfır Araç Alacaklara Büyük Müjde
Fiat Cronos Türkiye Fiyatında Rekor İndirim! Sıfır Araç Alacaklara Büyük Müjde
Opel Astra Fiyat Listesinde Sert Düşüş! 150.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla
Opel Astra Fiyat Listesinde Sert Düşüş! 150.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla
Yeni Model Renault Toros 2023 Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Yeni Model Renault Toros 2023 Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri