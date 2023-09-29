TOGG EKim Fiyat Listesi Güncellendi: İşte Yeni TOGG Fiyat Listesi..

TOGG, Türkiye'nin yerli otomobili olarak otomotiv pazarında büyük bir çıkış yapmaya devam ediyor. Hızlı ve kararlı adımlarla ilerleyen TOGG, 2023 modellerinde sunacağı yeniliklerle de dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. TOGG 2023 fiyat listesinde yapılan güncellemelerle ilgili detayları inceleyelim.

TOGG 2023 Fiyat Listesi Açıklandı!

TOGG yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, TOGG üretim faaliyetlerini çift vardiya sistemine geçirme kararı almış durumda. Bu önemli adım sayesinde Ekim ayına kadar günlük araç üretim kapasitesini 160'dan 280'e çıkarmayı hedefliyorlar. Bu gelişmelerin ardından TOGG, 2023 fiyat listesini güncelledi ve yeni fiyatlarını açıkladı.

2023 TOGG Fiyatları İşte Şöyle:

2023 TOGG V1 RWD Standart Menzil Modeli: 1 milyon 227 bin 500 TL 2023 TOGG V2 RWD Standart Menzil Modeli: 1 milyon 329 bin 500 TL 2023 TOGG V2 RWD Uzun Menzil Modeli: 1 milyon 563 bin 500 TL

TOGG yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, Temmuz ayından sonraki araç teslimatlarını alacak olan kişiler, yukarıda belirtilen yeni fiyatlar üzerinden TOGG araçlarını sahiplenebilecekler. Bu güncellemelerle TOGG, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor ve yerli otomobilin popülerliğini artırmayı amaçlıyor.

TOGG'un 2023 Modelleri Neler Sunuyor?

TOGG'un 2023 modelleri, sadece fiyatlarıyla değil, aynı zamanda teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yenilikçi işletim sistemi sayesinde sürücülere farklı navigasyon uygulamalarına erişim imkanı sunulacak. Akıllı cihazlar üzerinden kolayca kontrol edilebilen yazılım güncellemeleri ve araç içi elektronik sistemlerdeki yeni özellikler de kullanıcıları bekliyor.

TOGG, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yerini sağlamlaştırmaya devam ederken, 2023 modelleriyle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, hem fiyatlarıyla hem de teknolojik özellikleriyle otomobil tutkunları için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor