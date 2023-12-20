Tesla Elektrikli Araçları İçin Kablosuz Şarj Getiriyor! 2024'de Piyasaya Sürülecek

Tesla'nın otomobilleri, yakın bir gelecekte kablosuz şarj özelliğiyle donatılabilir. Şirketin tasarım şefi Franz von Holzhausen, Jay Leno'ya yaptığı Cybertruck incelemesinde, Tesla'nın endüktif elektrikli araç şarj platformu üzerinde çalıştığını açıkladı. Aynı videoda, Tesla'nın Araç Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Moravy de konuşuyor.

Endüktif Şarj Nedir?

Endüktif şarj, aracınızı şarj etmek için şarj kablosu kullanmadan, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan bir teknoloji. Bu konsept, elektriğin bir manyetik alan aracılığıyla iletilmesine imkan tanır.

Kablosuz Şarjın Tesla'lar İçin Anlamı

Von Holzhausen, Leno'nun şarjla ilgili sorusu üzerine, "Endüktif şarj üzerinde çalışıyoruz. Yani artık bir şeyi fişe takmanıza bile gerek yok. Sadece garajınıza giriyorsunuz, arabayı şarj pedinin üzerine sürüyorsunuz ve şarj oluyorsunuz" dedi. Bu, Tesla'nın elektrikli araçları için endüktif kablosuz şarj sunma olasılığını belirttiği ilk kez değil. Şirket, Mart ayındaki hissedarlar etkinliğinde, garajda kablosuz olarak şarj oluyormuş gibi görünen bir Model S'in fotoğrafını paylaşmıştı.

Kablosuz Şarjın Avantajları

Elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistemleri, Tesla sahiplerinin araçlarını şarj etmelerini sağlamak için garajlarındaki sabit bir platformu veya cihazı kullanmalarına olanak tanır. Bu, araçların doğrudan fişe takılması gerekliliğini ortadan kaldırır. Kablosuz şarj, aracınızı şarj etmenin daha sorunsuz bir yolunu sunarken, fişe takma işlemiyle geçen zaman ve çabayı da ortadan kaldırır.

Fiyat ve Donanım Detayları

Ancak, garaja veya aracınızı park ettiğiniz yere kablosuz şarj cihazı kurmanın, geleneksel şarj cihazını kurmaktan önemli bir maliyet farkı olacaktır. Ayrıca, aracın ilgili alıcıyla donatılması da gereklidir ki bu, ek maliyet anlamına gelir. Tesla, Alman kablosuz şarj şirketi Wiferion'u satın almış ve ardından ekim ayında satmıştı. Ancak, şirket, şirketin mühendislerini tutarak kablosuz şarj programı üzerinde çalışmaya devam ediyor gibi görünüyor.