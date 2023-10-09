Tasarım Ödüllü BYD Seal, 2024'ün İlk Çeyreğinde Türkiye'ye Geliyor

Çinli otomobil üreticisi BYD, tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken yeni modeli BYD Seal'i 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. İşte bu özel otomobilin dış tasarım, iç tasarım, motor seçenekleri ve fiyatı hakkında bilinmesi gerekenler.

Dış Tasarım

BYD Seal, markanın diğer modellerinden farklı bir tasarım diline sahiptir. Özellikle düşük ön profili ve coupe tarzı silueti ile dikkat çeken otomobil, aynı zamanda 0.21 gibi son derece düşük bir hava sürtünme katsayısına sahiptir. Bu tasarım özelliği, yüksek performansıyla birleşerek etkileyici bir sürüş deneyimi sunmayı hedefler. Ayrıca BYD Seal, bu tasarımıyla iF Tasarım Ödülü kazanmıştır.

Otomobilin dış tasarımında, ince farlarla oluşturulan C formu, dikey hava girişleri ve X benzeri bir ışık imzası dikkat çeker. Yan tarafta ise 235/45 Continental lastikler ve 19 inçlik jant seti, gizli kapı kolları gibi detaylar bulunur. Ayrıca, aracın anahtara ihtiyaç duymadan kart ile çalıştırılabilmesini sağlayan NFC ibaresi de yan aynalarda görülmektedir. Arka tarafta ise boydan boya uzanan LED stoplar, dikey hava kanalları ve 0-100 km/s hızlanmayı gösteren 3.8 saniye ibaresi yer almaktadır.

İç Tasarım

BYD Seal'ın iç mekanı da spor ve modern bir tasarıma sahiptir. Kaliteli deri ve nubuk kumaş malzemeleri kullanılarak oluşturulan iç mekanda üç kollu direksiyon, tablet ekran şeklinde dijital gösterge paneli ve 15.6 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı dikkat çeker. Bu ekran, Android Auto ve Apple CarPlay gibi özellikleri destekler. Ayrıca, otomobilde 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, sesli kontrol sistemi, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, elektrikli, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar gibi birçok donanım standart olarak sunulur.

Motor ve Batarya Seçenekleri

BYD Seal, arkadan itiş veya dört tekerlekten çekiş olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahiptir. Tek motorlu versiyonunda 230 kW güç ve 360 Nm tork sunulurken, çift motorlu versiyonda bu değerler 390 kW ve 670 Nm olarak yükselir. Otomobilin arkadan itişli versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlarken, çift motorlu versiyon bu süreyi 3.8 saniyeye kadar düşürür.

BYD Seal'ın büyük bataryası ve iki motoru sayesinde şehir içi kullanımda 690 km'ye kadar menzil sağlar. Standart ısı pompası ile birleştirilen batarya yönetim sistemi, otomobili verimli bir hale getirir ve enerji tüketimini minimize eder.

Fiyat

BYD Seal'ın Avrupa'daki başlangıç fiyatı 44.900 euro olarak belirlenmiştir. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise yaklaşık olarak 50 bin euro civarında başlar. Türkiye'de satışa sunulacak fiyatlar ise daha sonra açıklanacaktır.

BYD Seal, dikkat çekici tasarımı, yüksek performansı ve uzun menzili ile Türkiye pazarında iddialı bir şekilde yer almayı hedefliyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde Türk otomobil severlerle buluşacak olan bu elektrikli otomobil, sürüş keyfi arayanlar için cazip bir seçenek olabilir.