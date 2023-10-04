Sıfır Kilometre Otomobillerde Ekim Ayı Fiyatları ve Hyundai'nin Sürpriz Hamlesi!

Otomobil tutkunları, sıfır kilometre bir araç sahibi olmanın heyecanını yaşarken Ekim ayı fiyat listelerini merak ediyorlardı. Herkesin dilindeki soru şuydu: "En ucuz sıfır kilometre otomobil hangisi?" İşte, bu merakı giderecek haber! Hyundai, sıfır kilometre otomobil almak isteyenleri sevindirecek bir hamle yaptı ve 2023 yılı fiyatlarını açıkladı.

Hyundai'nin Fiyat Politikası

Türkiye'deki otomobil sektörü son dönemde zorlu bir dönemden geçiyor. Artan otomobil fiyatları ve kredi musluklarının kapanması, sektörü olumsuz etkiledi. Beklenen satışlar gerçekleşmezken maliyet artışları ise firmaları zorladı. Bu zorlu dönemde Hyundai gibi büyük otomobil üreticileri radikal kararlar alarak kar paylarından feragat etmeyi tercih ediyorlar.

Hyundai'nin Sürpriz Kararı

Hyundai, 2 gün boyunca sessiz kalmış ve yeni fiyat listelerini açıklamamıştı. Ancak bugün, firmanın yeni fiyat listeleri sonunda kamuoyuyla paylaşıldı. İncelemeler sonucunda, Hyundai'nin otomobil fiyatlarını artırmama kararı aldığı görüldü. Diğer otomobil üreticilerinin aksine, Hyundai, son 2 aydır otomobil fiyatlarına herhangi bir zam yapmadı.

En Ucuz Sıfır Kilometre Otomobil Hangisi?

2023 yılında Türkiye'de sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için Hyundai ve Fiat arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Her iki firma da yerli üretim yapmanın avantajını kullanarak en ucuz otomobil kategorisinde liderliği kimseye kaptırmıyor. Hyundai'nin en uygun modeli olan Hyundai i10, Türkiye'nin en ucuz otomobili olma unvanını koruyor.

Hyundai i10 Fiyat Listesi

Hyundai, i10 modeli için yeni fiyat listesini açıkladı. İşte güncel fiyatlar:

Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 725.000 TL

Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 770.000 TL

Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 790.000 TL

Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 850.000 TL

Hyundai, bu fiyatlarla sıfır kilometre bir otomobil sahibi olmak isteyenleri memnun ediyor. Siz de uygun fiyatlarla kaliteli bir otomobil sahibi olmak istiyorsanız, Hyundai i10'i değerlendirebilirsiniz.