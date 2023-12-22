Sıfır Kilometre Araçlarla 2024'e Hızlı Bir Giriş: Citroen'den Son Fırsatlar

Otomobil firmaları, yıl sonuna yaklaşırken sıfır kilometre araç piyasasında heyecan verici fırsatlar sunuyor. Yılın sonuna yaklaşılırken, stoklarda kalan araçları tüketerek 2024 model araçlar için yer açma planları yapılıyor. Firmanın yeni araçları ne kadar erken piyasaya sürerse, o kadar avantajlı olacağı bir gerçek.

Citroen'den Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Türkiye otomobil piyasasında önemli bir konuma sahip olan Citroen, müşterilerine yılın son fırsatlarını sunuyor. Bu fırsatları değerlendirenler, 2024'e bir Citroen sahibi olarak girebilecekler. Citroen, ucuz otomobil seçenekleri sunmanın yanı sıra peşin ödeme konusunda sıkıntı yaşayanlara özel avantajlar da sunuyor.

Hafif Ticari Araçlar: İhtiyaçları Karşılamak ve Bütçe Dostu Olmak

Sıfır kilometre araç almayı düşünenlerin, araçlarını hangi amaçla kullanacaklarını belirlemeleri, bütçelerini etkileyici bir faktör haline getiriyor. Son iki yılda otomobili yatırım amacıyla satın almak popüler olsa da, bu yöntemin cazibesi azaldı. İhtiyaç nedeniyle araç almak isteyenlerin sayısı ise arttı. Bu sebeple, sıfır araç alacak olanlar, ihtiyaçlarını karşılamak ve bütçe dostu bir seçenekle kazançlı çıkmak adına hafif ticari araçları tercih ediyorlar. Böylece daha düşük ödemelerle ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir araca sahip oluyorlar.

Citroen Berlingo Van: En Uygun Fiyatlı Çözüm!

Citroen firması, müşterilere hafif ticari araçlar için çekici bir teklif sunuyor. Citroen Berlingo Van'ın satış fiyatı müşterilere 791.700 TL olarak duyuruldu. Bu aracı alanlar, araç ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayabiliyorlar. Peşin ödeme konusunda zorlananlar ise bankalardan taşıt kredisi kullanarak bu araca çok daha uygun şartlarda sahip olabiliyorlar. 300.000 TL taşıt kredisi, 48 ay vadeli olarak kullanılacak ve müşteriler, Citroen'e sadece 491.700 TL peşinat ödemesi yaparak hemen sıfır araçlarını teslim alabilecekler. Kullanılan taşıt kredisi ise aylık taksitler halinde ödenebiliyor.