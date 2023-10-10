Sıfır Araç Sektöründe Kampanya Yarışı: Otomobil Markaları Alıcıları Cazip Fırsatlarla Bekliyor

Son yıllarda sıfır araç sektöründe yaşanan tedarik sıkıntısı, ikinci el araçlara olan talebi artırmış ve ikinci el fiyatlarını yükseltmişti. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sayesinde ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu ve otomobil markaları tekrar sıfır araçlara odaklandı.

Otomotiv sektöründe yaşanan bu değişimle birlikte, otomobil almak isteyenler için cazip kampanyalar sunan markaların sayısı arttı. İşte bazı otomobil markalarının sunduğu ekim ayı kampanyaları:

TOYOTA: Toyota, ekim ayında çeşitli modellerinde fırsatlar sunuyor. Corolla Sedan, 180 bin liraya varan indirimlerle ve 1 milyon 2 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla alıcıları beklerken, 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği de sunuluyor. Toyota'nın diğer modelleri de yüzde 0 faiz avantajları veya nakit indirimleriyle alıcılarını bekliyor.

HYUNDAI: Hyundai, Tucson'un sınırlı sayıdaki Comfort donanım seviyesini 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuyor. Ayrıca, Bayon modeli Elite donanım seviyesinde 60 bin liraya varan indirim imkanı sunuyor. Yeni Kona ve Elantra modelleri ise 200 bin liraya 12 ay yüzde 1,99 faizle satılıyor.

RENAULT VE DACIA: Renault, Taliant otomatik vites, Clio otomatik vites ve Megane sedan Joy modellerini ÖTV muafiyetli fiyatlarla sunuyor. Ayrıca "Şimdi Al Mayıs 2024'te Ödemeye Başla" kampanyası da müşterilere sunuluyor. Dacia ise benzer kampanyaları tüketicilere sunuyor.

OPEL, CITROEN, PEUGEOT VE DS: Opel, binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlayan markalardan biri olarak öne çıkıyor. Peugeot ve Citroen ise binek otomobil ve hafif ticari araç modelleri için özel kredi ve takas desteği fırsatları sunuyor. DS Automobiles ise düşük faizli kredi ve takas kampanyası düzenliyor.

HONDA: Honda, Civic Sedan Executive+ modelini 200 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajı veya 100 bin lira takas desteğiyle satışa sunuyor.

NİSSAN: Nissan, Qashqai'nin hafif hibrit versiyonlarında çeşitli fiyat avantajları ve özel kredi seçenekleri sunuyor. Ayrıca diğer modellerinde de özel kampanyalarla müşterilere cazip fırsatlar sunuluyor.

JEEP: Jeep Renegade ve Compass modelleri için Koç Fiat Kredi'den cazip kredi fırsatları ve showroom özel indirimleri sunuluyor.

KIA: Kia, ekim ayında 10 bin liradan 100 bin liraya kadar indirim fırsatları sunarken, bazı modelleri için 12 ay vade imkanı da sunuyor.

SUZUKI: Suzuki, Swift Hibrit modelleri için ekim ayına özel 200 bin liraya 12 ay yüzde 0,49 faiz kredi kampanyası veya 60 bin liralık takas desteği sunuyor. Ayrıca nakit alım indirimiyle de müşterilere avantajlar sağlanıyor.

MG: MG, HS modelinde Comfort ve Luxury versiyonlarında cazip kredi fırsatları ve takas desteği sunuyor.

VOLKSWAGEN: Volkswagen Ticari Araç, California ve Grand California modellerinde sınırlı sayıdaki araçlar için fiyat avantajları sunuyor. Ayrıca renk opsiyonlarında da özel fiyat fırsatları bulunuyor.

Türkiye otomotiv pazarında satışların kampanyaların da etkisiyle yıl sonunda 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Otomobil almayı düşünenler için ekim ayı, cazip fırsatlarla dolu bir dönem olarak görünüyor.