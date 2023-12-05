Renault Türkiye'ye Özel O Modeline 216.000 TL İndirim Birden Yaptı! Gören Duyan Soluğu Bayide Aldı

Türkiye’de otomobil sektörü, 2023 yılı içinde uygulanan zamlar nedeniyle sürekli olarak gündemde yer alıyordu. Ancak son 2-3 aydır, bu zamların etkisi azalmış durumda. Önceki zamlarla birlikte araç fiyatları zaten yüksek bir seviyede bulunuyordu. Sıfır kilometre araç almak isteyenler, fiyat araştırması yaptıklarında 1 Milyon TL'nin altında bir araç bulmak konusunda zorlanıyorlardı. Bu durum, daha uygun fiyatlı araçlara olan büyük bir talebin ortaya çıkmasına neden oldu. Finansal belirsizliklerle karşılaşanlar, yüksek maliyetlerin altına girmek yerine daha düşük maliyetlerle sadece günlük araç ihtiyaçlarını karşılamayı tercih ediyorlar.

Konfordan Taviz Vermeden Ekonomik Araç Tercihi

Ekonomik gelişmeler, uygun fiyatlı araç almak isteyenlerin bazı konularda fedakarlık yapmalarını gerektiriyor. İnsanlar, konfor taleplerinden vazgeçerek sadece araç ihtiyaçlarına odaklanabiliyorlar. Bu durumdaki müşterilere Renault tarafından önemli bir teklif sunuluyor. İnsanlar, hem uygun fiyatlı araçlar satın alabiliyorlar hem de yüksek bir peşin ödeme yapma zorunluluğu olmadan bu avantajlardan faydalanabiliyorlar.

Hafif Ticari Araçlar: Hem Ekonomik Hem Pratik

Hafif ticari araçlar, son zamanlarda büyük talep görmeye başladı. Bu araçlar artık sadece ticari kullanım için değil, aynı zamanda günlük bireysel kullanımlar için de tercih ediliyor. Önemli bir fiyat avantajı sunan hafif ticari araçlar, konfordan taviz vermek istemeyen ancak sadece ihtiyaç odaklı olarak araç sahibi olmak isteyenlere muazzam bir tasarruf imkanı sunuyor.

Renault Express Van: Ekonomik ve Şık

Renault'un hafif ticari modeli olan Renault Express Van için Aralık ayında açıklanan anahtar teslim fiyatı 698.900 TL. Bu fiyat, binek otomobillerin fiyatlarının oldukça altında yer alıyor. Aracı satın almayı düşünenlere, firma tarafından 250.000 TL tutarında kredi desteği de sunuluyor. Bu sayede müşterilerin peşin ödeme yapması gereken tutar 448.900 TL'ye düşüyor. 448.900 TL'ye sahip olanlar, peşin ödeme avantajıyla sıfır kilometre araç sahibi olmanın keyfini yaşayabilirler.