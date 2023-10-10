Renault Taliant İndirimli Fiyatını Görenler İstanbul, Ankara ve İzmir Bayisine Koştu..

B Sedan Pazarında Yeni Yıldız: Renault Taliant

B sedan segmentinde arayış içinde olanlar için Renault Taliant, adeta bir fiyat-performans harikası olarak karşımıza çıkıyor. Donanım ve malzeme kalitesi bazı eleştirilere maruz kalsa da, Taliant modeli kullanıcıları tarafından yoğun talep görüyor.

Taliant'ın Sunduğu Geniş İç Mekan

Renault'un bu modeli, geniş aileler için adeta bir kurtarıcı niteliğinde. 628 litrelik devasa bagaj hacmi, uzun yolculuklarda bile tüm eşyalarınızı rahatça taşımanıza olanak tanıyor. Arka koltukların yatırılmasıyla elde edilen 1.666 litrelik alan ise adeta ekstra bir depo alanı yaratıyor. Yolculuk esnasında arka koltuktaki yolcular için de geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Bu sayede yolculuklar daha konforlu ve rahat geçiyor.

Malzeme Kalitesi ve Üretim Amacı

Elbette her otomobilin premium bir malzeme kalitesine sahip olması beklenemez. Renault Taliant da bu kategoride üst düzey bir malzeme kalitesi sunmuyor. Ancak bu, aracın üretim amacıyla örtüşüyor. Renault, Taliant ile uygun maliyetlerle kaliteli bir otomobil üretmeyi ve bu kaliteyi tüketicilere uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor.

Renault Taliant Fiyat Listesi

Renault Taliant'ın sunduğu uygun fiyatlar, modelin en büyük avantajlarından biri. İşte Renault Taliant'ın bazı modelleri ve fiyatları:

Joy 1.0 Sce 65 bg: Bu modelin fiyatı 813.000 ₺ olarak belirlenmiş.

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: Bu model için fiyat 913.000 ₺.

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: Bu versiyonun fiyatı ise 961.000

Renault Taliant, fiyat-performans dengesiyle otomobil pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Uygun fiyatlı bir otomobil arayışı içinde olanlar için Renault Taliant, mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek