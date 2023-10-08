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Renault, Sıfır Araçlarda Büyük Kampanya Başlattı! İşte En Düşük Fiyatlı Modeli Belli Oldu

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Renault, Sıfır Araçlarda Büyük Kampanya Başlattı! İşte En Düşük Fiyatlı Modeli Belli Oldu
Türkiye'de otomobil pazarında hareketli günler! Renault'un özel kampanyasıyla ilgili detaylar haberimizde.

Türkiye'nin otomobil pazarında sürekli olarak değişen fiyatlar ve yeni oyuncuların girişiyle rekabet hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Çinli otomobil markalarının pazarda etkisi artarken, elektrikli araçların yükselişi dikkat çekiyor. İşte Renault'un özel kampanyası, tüketicilere yeni fırsatlar sunuyor.

Renault, sıfır kilometre otomobil pazarında yeni bir kampanya başlattı ve fiyat listesini duyurdu. Elektrikli araçların sayısının artması ve yabancı markaların Türkiye pazarına girişiyle rekabetin kızıştığı bu dönemde Renault, tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor.

Renault'un özel kampanyası kapsamında, Renault Austral modeli için 100 bin TL takas indirimi sunuluyor. Ayrıca, 300 bin TL kredi kullanarak 12 ay vadeli ve yüzde 1,69 faiz oranıyla araç sahibi olma imkanı sağlanıyor.

Renault'un sunduğu özel fırsatlar arasında şu modeller bulunuyor:

  • Otomatik Renault Taliant: 498.900 TL
  • Otomatik Renault Clio: 500.500 TL
  • 1.3 TCe bg Renault Megane: 561.500 TL

Bu kampanya, otomobil almayı düşünenler için avantajlı bir seçenek sunarken, Renault'un güvenilir ve ekonomik sıfır araçlarına daha kolay erişim sağlıyor. Ancak alışveriş yapmadan önce detaylı bir karşılaştırma yapmanın ve bütçenizi dikkate almanın önemli olduğunu unutmayın. Renault'un bu kampanyası, Türkiye otomobil pazarında yeni bir dönemi başlatabilir.

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