Renault Megane Sedan Fiyatı Yüzde 15 Düştü! BU İndirim Kaçmaz..

Renault, otomobil severlerin gözdesi haline gelen Megane Sedan modelinde cazip bir indirim kampanyası başlattı. Megane Sedan, şıklığı, performansı ve kullanışlı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye pazarında yerini alan bu otomobil, sınıfının önemli seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte Renault Megane Sedan'ın fiyatları ve özellikleri:

Şehir İçi ve Şehir Dışı Sürüşler İçin Mükemmel Denge

Renault Megane Sedan, 140 beygir gücündeki 1.3 litrelik benzinli motoruyla şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde mükemmel bir denge sunuyor. Bu motor, performans ile ekonomiyi bir araya getirerek sürüş keyfini artırırken yakıt tüketimini optimize ediyor. Ayrıca, manuel şanzıman seçeneği ile sürücüye daha fazla kontrol imkanı sunuyor.

Geniş Aileler İçin Uygun Bir Seçenek

Renault Megane Sedan, ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmış bir otomobil. 473 litrelik geniş bagaj hacmi, büyük ailelerin veya uzun yolculukların vazgeçilmezi olacak kadar kullanışlı. Bu geniş bagaj, alışverişlerden seyahatlere kadar birçok farklı amaç için ideal bir depolama alanı sunuyor.

Konforlu İç Mekan ve Modern Multimedya Sistemleri

Megane Sedan'ın iç mekanı, sürücü ve yolcular için konforlu bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlanmış. Kaliteli malzemelerle döşenmiş iç mekan, kullanıcı dostu bir düzenleme ile ferah bir atmosfer sunuyor. Ayrıca, modern multimedya sistemleri ve bağlantı seçenekleri ile sürüşü daha keyifli hale getiriyor.

Renault Megane Sedan Fiyat Listesi

Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.031.900 ₺

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.164.000 ₺

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.179.000 ₺

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.205.000 ₺

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.363.900 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.276.000 ₺

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.435.000 ₺

Renault Megane Sedan, uygun fiyatları ve donanım seçenekleri ile otomobil tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. Dilerseniz size en uygun versiyonu seçerek Renault ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.