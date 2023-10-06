Renault Ekim Ayı Fiyat Listesi: İşte Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ve Zoe'nin Yeni Fiyatları!

Renault, Türkiye otomobil pazarında kalitesi ve çeşitliliği ile dikkat çeken bir marka olarak Ekim ayında da müşterilerine cazip fiyatlar sunmaya devam ediyor. Ağustos ayında yapılan zam sonrasında, Eylül ve Ekim aylarında fiyatlarında değişiklik yapmayarak müşterilerine istikrarlı bir fiyat politikası sunuyor. İşte Renault'un Ekim 2023 fiyat listesi:

Renault Clio Fiyatları:

Joy 1.0 SCe 65 bg - 826.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 921.900 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg - 868.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 959.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 1.018.000 TL

Renault Taliant Fiyatları:

Joy 1.0 Sce 65 bg - 813.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 913.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 961.000 TL

Renault Megane Fiyatları:

Joy 1.3 TCe 140 bg - 1.089.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.164.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.179.000 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.205.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.363.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.276.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.435.000 TL

Techno EV60 220 hp - 1.499.000 TL

Iconic EV60 220 hp - 1.599.000 TL

Renault Captur Fiyatları:

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1.308.000 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1.362.900 TL

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg - 1.495.000 TL

Renault Austral Fiyatları:

Techno Mild Hybrid 160 hp otomatik - 1.651.000 TL

Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 hp otomatik - 1.706.000 TL

Techno Esprit Alpine E-tech Full Hybrid 200 hp - 1.926.000 TL

Renault Koleos Fiyatları:

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg - 1.965.000 TL

Renault Zoe Fiyatları:

Intense R135 - 1.348.900 TL

Yukarıdaki fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup, kampanyalara ve opsiyon seçeneklerine göre değişebilir. Renault, Eylül ve Ekim aylarında fiyatlarını sabit tutma kararı alarak müşterilerine istikrarlı bir fiyatlandırma politikası sunuyor.

Bu istikrarlı yaklaşım, müşterilere sürpriz fiyat artışlarından kaçınma ve bütçelerini daha iyi planlama fırsatı sunuyor. Ayrıca, ekonomik belirsizlik dönemlerinde müşterilere daha fazla güvence sağlıyor.

Renault'un geniş model yelpazesi içinde Clio şehir içi sürüşler için popülerken, Megane daha fazla iç mekan ve güçlü motor seçenekleriyle ailelerin tercihi oluyor. Bu modeller, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Sonuç olarak, Renault'un istikrarlı fiyat politikası ve geniş model yelpazesi, otomobil alıcılarına çeşitli seçenekler sunarak kaliteli ve uygun fiyatlı bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor. Renault'un cazip fiyatlarıyla Ekim ayında otomobil almak isteyenler için güzel fırsatlar sunuluyor.