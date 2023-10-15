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Renault Clio'da Büyük Kampanya: İşte Yeni Fiyatlar

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Renault Clio'da Büyük Kampanya: İşte Yeni Fiyatlar
Renault Clio hayranlarına müjde! Türkiye'nin en sevilen otomobillerinden biri olan Clio'da fiyatlar güncellendi. İşte Clio'nun yeni fiyatları ve donanım seçenekleri...

Türkiye'nin otomobil tutkunları tarafından büyük ilgi gören Renault Clio modeli, yeni bir fiyat güncellemesiyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Renault tarafından yapılan son açıklamaya göre, Clio'nun fiyatları yeniden belirlendi ve her model için yeni bir fiyat listesi oluşturuldu. İşte Clio'nun yeni fiyatları ve donanım seçenekleri:

Renault Clio Eşsiz Donanım Seçenekleri ile Sunuluyor

Renault Clio, beş farklı donanım seçeneği ile otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. İşte bu donanım seçenekleri ve fiyatları:

  1. Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp

    • Satış Fiyatı: 826.900 TL

  2. Renault Clio equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp

    • Satış Fiyatı: 921.900 TL

  3. Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp

    • Satış Fiyatı: 959.900 TL

  4. Renault Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp

    • Satış Fiyatı: 1.023.900 TL

  5. Renault Clio techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp

    • Satış Fiyatı: 1.248.900 TL

Her bir donanım seçeneği, farklı özellikler ve performans sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Clio'nun giriş paketi olan "equilibre," uygun fiyatıyla dikkat çekerken, üst seviye modeller daha fazla güç ve teknoloji sunuyor.

Renault Clio, kompakt tasarımı ve şık detaylarıyla göz dolduruyor. Yeniden belirlenen fiyatlarıyla Clio, otomobil almayı düşünenler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Bu yeni fiyatlar, otomobil tutkunlarını Renault showroomlarına çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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