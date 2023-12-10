Renault Captur Fiyatlarında Yeni Yıla Özel Dev Kampanya: 250.000 TL İndirim Az Önce Açıklandı

Türkiye'deki araç tutkunlarının gözdesi Renault'un B-SUV dünyasındaki iddialı modeli Captur, sürücülerin beklentilerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda rekabetçi fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Renault Captur fiyatları ve sunduğu avantajlar!

Renault Captur Fiyatları ve Kampanyalı Dönem

Renault, Türkiye otomotiv sektöründe öncü bir marka olarak sıfır otomobil pazarında liderliğini sürdürmek adına çeşitli kampanyalarla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle B-SUV segmentinde öne çıkan Renault Captur, tasarımı, performansı ve sürüş konforuyla fark yaratıyor. Şu anda başlayan kampanyalı dönemde Captur modelinin fiyatları 1.347.000 TL'den başlıyor.

Hibrit Teknolojisi ve Performans

Renault Captur, Türkiye'de 1.3 litrelik hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bu güçlü motor, 140 beygir gücü üretirken tam otomatik şanzımanla birleşerek sürüş deneyimine katkı sağlıyor. Hibrit teknolojisi, çevre dostu bir sürüş sunarken aynı zamanda yakıt ekonomisiyle de öne çıkıyor. Özellikle şehir içi kullanım için ideal olan bu motor seçeneği, sakin ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunarak günlük hayatta pratik bir kullanım sağlıyor.

Renault Captur'ün Şık Tasarımı ve Geniş İç Mekanı

Renault Captur, sadece performans ve ekonomiyle değil aynı zamanda şık tasarımıyla da öne çıkıyor. Şirketin dinamik tasarım anlayışını yansıtan Captur, geniş iç mekanı, kullanıcı dostu teknolojik özellikleri ve güvenlik sistemleriyle dikkat çekiyor. Özellikle genç ve dinamik kullanıcı kitlesini hedefleyen B-SUV modeli, şehir içi ve şehir dışı kullanım için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.

İşte Captur Modelinin Fiyatları ve Donanım Seçenekleri

Merkak etmeyenler için, Renault Captur'ün farklı donanım seçenekleri ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: Fiyatı 1.347.000 ₺

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: Fiyatı 1.403.900 ₺

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: Fiyatı 1.538.900 ₺

Renault Captur, sunduğu ekonomik fiyatlar, çevreci hibrit teknoloji ve şık tasarımıyla Türkiye'deki otomobil tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. Siz de avantajlı kampanyalardan yararlanarak, şehirli ve dinamik yaşam tarzınıza uygun bir araca sahip olabilirsiniz!