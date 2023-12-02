Peugeot modellerinde avantajlı yıl sonu fırsatları!

Yenilikçi teknolojilere ve göz alıcı tasarıma sahip modellerini müşterileri ile buluşturan PEUGEOT Türkiye, aralık ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok özel kredi fırsatlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Segmentlerinde hep bir adım önde olan model yelpazesine sahip PEUGEOT, yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip kredi seçenekleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. Hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan, benzinli, dizel ve elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni PEUGEOT 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor. Türkiye’de “Yılın Tasarımı” ödülünü kazanan, PEUGEOT’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, her açıdan göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken yeni 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Göz alıcı tasarımı, yeni nesil i-Cockpit®, sürüş keyfi ve konfor özellikleri ile öne çıkan PEUGEOT’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor. Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008’e sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 7 kişilik oturma kapasiteli ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008’de, tüzel müşterilere özel 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli PEUGEOT 208’i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. PEUGEOT, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle birlikte sportif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan D Segmenti’ndeki göz alıcı modeli yeni 508 için de müşterilerine 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor.

PEUGEOT Türkiye, aralık ayında ticaretin ustalarını da unutmuyor. Tutumluluk ustası BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Rifter, 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli krediyle tercih edilebiliyor. PEUGEOT’nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, bireysel tüketicilere 180 bin TL’ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

PEUGEOT Türkiye, aralık ayında, özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor. Aralık ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor. Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, “Göz Alıcı” SUV tasarımıyla yeni 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.