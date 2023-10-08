ÖTV Ödemesiz Otomobil Almanın Zamanı Geldi! 2023 Ekim Ayı İndirimli Araç Fiyatları!
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2023 yılında alınan kararlarla, engelli bireyler için belirlenen ÖTV'siz araç alım limiti 1.004.000 TL’ye kadar çıktı. Bu harika fırsatla birlikte Opel, Hyundai, Fiat ve Renault gibi dev otomobil markaları Ekim ayı için araçlarını ÖTV indirimine soktu. Peki, hangi araçlar bu indirimden yararlanıyor ve fiyatları nelerdir? İşte ayrıntılar:
2023 yılında alınan kararlarla, engelli bireyler için belirlenen ÖTV'siz araç alım limiti 1.004.000 TL’ye kadar çıktı. Bu harika fırsatla birlikte Opel, Hyundai, Fiat ve Renault gibi dev otomobil markaları Ekim ayı için araçlarını ÖTV indirimine soktu. Peki, hangi araçlar bu indirimden yararlanıyor ve fiyatları nelerdir? İşte ayrıntılar:
RENAULT 2023 ÖTV'siz Modelleri ve Fiyatları:
- Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp: 382.824 TL
- equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 512.166 TL
- evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 533.277 TL
- Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 376.388 TL
- Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 422.680 TL
- Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 444.907 TL
OPEL 2023 ÖTV'siz Modelleri ve Fiyatları:
- Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance: 407.824 TL
HYUNDAI 2023 ÖTV'siz Modelleri ve Fiyatları:
- Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 335.648 TL
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 356.481 TL
- 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 393.518 TL
- 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 365.740 TL
- Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 439.814 TL
- 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik: 449.074 TL
- Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 398.148 TL
- 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik: 425.925 TL
- 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik: 449.074 TL
FIAT 2023 ÖTV'siz Modelleri ve Fiyatları:
- Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP: 337.916 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 413.842 TL
- Urban 1.4 Fire 95 HP: 370.324 TL
- Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 436.990 TL
- Lounge 1.4 Fire 95 HP: 384.212 TL
- Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 460.138 TL
- Limited 1.4 Fire 95 HP: 407.361 TL
- Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP: 361.064 TL
- Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 371.712 TL
- Street 1.3 M.Jet 95 HP: 438.842 TL
- Urban 1.4 Fire 95 HP: 390.231 TL
- Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 457.361 TL
- Lounge 1.4 Fire 95 HP: 413.379 TL
- Limited 1.4 Fire 95 HP: 436.527 TL
- Fiat 500 HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid: 444.398 TL
- Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid: 393.472 TL
Kaynak:
Otomotiv