ÖTV Ödemesiz Otomobil Almanın Zamanı Geldi! 2023 Ekim Ayı İndirimli Araç Fiyatları!

2023 yılında alınan kararlarla, engelli bireyler için belirlenen ÖTV'siz araç alım limiti 1.004.000 TL’ye kadar çıktı. Bu harika fırsatla birlikte Opel, Hyundai, Fiat ve Renault gibi dev otomobil markaları Ekim ayı için araçlarını ÖTV indirimine soktu. Peki, hangi araçlar bu indirimden yararlanıyor ve fiyatları nelerdir? İşte ayrıntılar: