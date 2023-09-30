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Otomobil Alacaklara Müjde! Bayilerden Tüketicilere Özel Fırsatlar

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Otomobil Alacaklara Müjde! Bayilerden Tüketicilere Özel Fırsatlar
Otomotiv sektöründe yaşanan satış patlaması, aydan aya yeni rekorları beraberinde getiriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı otomobil fiyatlarında meydana gelen artışa rağmen, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin belirttiğine göre, üç yıldır süregelen yoğun talep sonucu otomobil satışlarında tarihi rekorlara ulaşıldı.

Otomotiv sektöründe yaşanan satış patlaması, aydan aya yeni rekorları beraberinde getiriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı otomobil fiyatlarında meydana gelen artışa rağmen, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin belirttiğine göre, üç yıldır süregelen yoğun talep sonucu otomobil satışlarında tarihi rekorlara ulaşıldı.

Dernek yetkilileri, "Birçok marka ve modelde daha önce görülmemiş satış rakamlarına şahit oluyoruz ve bu trendin yılın son çeyreğine kadar devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Otomobil Bayilerinin Yeni Stratejileri

Firmaların yeterince otomobil ithal edememesi sebebiyle, bayilere ulaşmadan, hatta üretim bandında dahi satışlar başlamış durumda. Ancak 'Öncelikli sıra için ekstra ücret', 'Zorunlu aksesuar paketi' veya 'Mandatory cila-boya' gibi uygulamaların zamanı sona erdi. Bazı bayiler, mevcut araçları yeni bir araçla takas etmek isteyen müşterilere ciddi takas destekleri sunuyor. Bunun yanı sıra, bazı otomotiv bayileri araç fiyatının yüzde 10'u kadarını, düşük faiz oranlarıyla 12 ay vadeli kredi imkanıyla sunuyor.

Ali Haydar Bozkurt'tan Rekor Satışlar Açıklaması

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründe gözle görülür bir iyileşme yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Birçok otomobil marka ve modelinde, geçmişte rastlanmamış satış sayılarına ulaşıyoruz. Bu olumlu gelişme, yılın son çeyreğine kadar sürecek. Üç yıldır devam eden yoğun talep, rekor satışları beraberinde getirdi."

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