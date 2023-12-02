Opel Modellerinde Yılın Son Fırsatları!

Opel’in SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland; ayrıcalıklı kredi tekliflerine ek, GS versiyonunda 75.000 TL, Ultimate versiyonunda 100.000 TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online rezervasyona özel 327.900 TL’ye varan avantajlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yeni Opel Corsa Elektrik modeli ise, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1.187.900 TL’ye satın alınabiliyor. Opel, aralık ayında yeni araç sahibi olmak isteyenleri Opel Showroom’larına bekliyor.

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan otomotiv devi Opel, aralık ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunulan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, manuel şanzımanlı Edition donanımında, 200 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi; otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.252.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi ve Teknoloji Paketi hediyesi ile kullancılara sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1.2 130 HP AT6 Essential versiyonunda online satışa özel 1.045.000 TL’ye varan avantajlarla 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında hem manuel hem otomatik şanzımanlı versiyonlarda “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1.004.200 TL’lik fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla ve Elegance versiyonunda online satışa özel 1.245.000 TL’ye varan avantajlarla 1.415.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte GS versiyonunda 75.000 TL, Ultimate versiyonunda ise 100.000 TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda online satışa özel 327.900 TL’ye varan avantajlarla 1.419.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Elektrikli Opel modellerinde aralık ayına özel ayrıcalıklar

2024 yılından itibaren tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını sunmaya hazırlanan ve yakın dönemde “Şimşek” logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor. Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1.187.900 TL’ye satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.437.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Cesur ve yalın tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkat çeken, Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni 1.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS adındaki tek donanım, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Opel’den hafif ticari araçlarda cazip kredi olanakları!

“İşi Almanlara Bırakın” sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine faydalı çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, aralık ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.504.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel’in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Combo Cargo 715.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 930.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1.004.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel, aralık ayının kampanya olanaklarına ek olarak; birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş hafif ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, aralık ayında müşterilerini showroom’larına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.