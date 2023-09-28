Opel Eylül Ayı Kampanyasını Duyurdu! Şık Tasarımlı Araçlar Özel Fiyatları İle Dikkat Çekti…

Göz Alıcı Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Yeni Opel Astra HB, sportif hatları ve çarpıcı tasarımıyla ilk bakışta etkileyici bir izlenim bırakıyor. Şehir trafiğinde ve şehirlerarası yolda rahatça dikkat çeken bu otomobil, farklı renk seçenekleri sunarak kişisel tarzınıza uygun seçenekler sunuyor. Türkiye pazarında geniş bir donanım yelpazesiyle sunulan Opel Astra HB, performansı ve şıklığı bir arada sunuyor.

Çeşitli Motor Seçenekleri

Opel Astra HB, farklı motor seçenekleriyle müşterilere geniş bir yelpaze sunuyor. Giriş seviyesi bir versiyon olan 1.2 130 HP Benzin MT6 Edition, 6 ileri manuel vites ve 130 beygir gücündeki 1.2 litrelik benzinli motoruyla dikkat çekiyor. Bu versiyon hem şehir içi hem de şehirlerarası kullanıma uygun olmasıyla ön plana çıkıyor.

Otomatik Vites Tercihi

Otomatik vites sevenler için 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition versiyonu sunuluyor. Otomatik şanzımanıyla sürüşü daha konforlu hale getiren bu versiyon da aynı güçlü 130 beygirlik benzinli motoru barındırıyor.

Lüks ve Konfor Severlere Özel Versiyonlar

Daha fazla lüks ve donanım arayanlar için ise 1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance veya 1.2 130 HP Benzin AT8 GS versiyonları öneriliyor. Bu versiyonlar daha fazla konfor ve özellik sunarak sürüş deneyiminizi üst seviyeye taşıyor.

Dizel Seçenek

Opel Astra HB, dizel motor tercih edenler için 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition versiyonunu sunuyor. Ancak bu versiyonun fiyatı verilen listede yer almıyor.

Geniş Bagaj Alanıyla Pratiklik

Opel Astra HB, 422 litrelik geniş bir bagaj alanıyla da öne çıkıyor. Bu geniş bagaj alanı, seyahatlerinizde ve günlük kullanımda büyük valizleriniz veya eşyalarınızı rahatça taşımanıza olanak tanır.

Eylül Kampanyası İle Cazip Fiyatlar

Yeni Opel Astra HB, Eylül kampanyası kapsamında cazip fiyatlarla sunuluyor. Farklı versiyonlara sahip bu otomobili inceleyerek ihtiyacınıza ve bütçenize uygun seçeneği bulabilirsiniz. Kampanya ile sunulan özel fiyatlar ve geniş donanım seçenekleri, otomobil almayı düşünenler için çekici bir fırsat sunuyor.

Opel, şıklığı, performansı ve konforu bir arada sunan yeni Astra HB modeliyle otomobil tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. Bu kampanya fırsatını kaçırmamak için Eylül sonuna kadar Opel bayilerine başvurabilirsiniz. Yeni Opel Astra HB ile sıradışı bir sürüş deneyimi sizi bekliyor.