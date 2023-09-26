Opel Astra Fiyat Listesinde Sert Düşüş! 150.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla

Türkiye’de sıfır kilometre bir otomobil sahibi olmanın maliyeti oldukça yükseldi, ancak Opel'in son kampanyası ile bu durum değişiyor. Opel, kalitesiyle tanınan Opel Astra modeli için özel bir kampanya başlattı ve bu fırsatla sıfır kilometre Opel Astra sahibi olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. İşte Opel Astra'nın yeni kampanyası hakkında detaylar:

Opel Astra İçin Yeni Kampanya Geldi!

Opel, Opel Astra modeli için özel bir kampanya ile müşterilerine avantajlar sunuyor. Bu kampanya kapsamında, 2023 model Opel Astra'lar için özel indirimler sunuluyor ve ayrıca peşin ödeme imkanı bulunmayan müşterilere kredi desteği sağlanıyor. Bu sayede sıfır kilometre bir Opel Astra sahibi olmak daha da kolaylaşıyor.

Kredi Desteği Seçenekleri

Opel Astra için sunulan kredi desteği seçenekleri, donanım seçeneklerine göre farklılık gösteriyor. İşte Opel Astra için sunulan kredi desteği seçenekleri:

Opel Astra 1.2 Edition MT donanımı için 12 ay vadeli ve %0,99 aylık faizli 200.000 TL kredi desteği.

Opel Astra 1.2 Edition AT ve 1.5 Edition AT için aynı şartlarda 250.000 TL kredi desteği.

Elegance ve GS donanımları için ise aynı şartlarda 300.000 TL kredi desteği.

Kampanyalı Fiyatlar

Opel Astra için kampanyalı fiyatlar da oldukça cazip. Kampanya indirimi ile Opel Astra'nın fiyatları 1.239.900 TL'den başlıyor. İşte Opel Astra'nın kampanyalı fiyatları:

Opel Astra'nın 1.2 130 HP Benzin AT8 versiyonunun donanım seçeneklerinde indirim uygulanıyor. Edition donanımı 1.357.000 TL'ye düşüyor. Elegance donanımı 1.417.000 TL'ye düşüyor. GS donanımı ise 1.560.000 TL'ye düşüyor.



Bu kampanya ile Opel Astra için 124.900 TL'ye varan indirimler müşterilere sunuluyor.

Opel Astra ile sıfır kilometre bir otomobile sahip olmanın şimdi tam zamanı. Bu özel kampanyadan yararlanarak hem bütçenizi koruyabilir hem de kaliteli bir sürüş deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve bu fırsattan yararlanmak için en yakın Opel bayisine başvurabilirsiniz. Unutmayın, bu kampanya sınırlı bir süre için geçerli, bu fırsatı kaçırmayın!