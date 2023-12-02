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O Otomobil Devi Araçlarını ÖTV'siz Satacak! İşte Detaylar

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O Otomobil Devi Araçlarını ÖTV'siz Satacak! İşte Detaylar
Otomobil devi beklenmedik şekilde ani bir karar ile araçlarını ÖTV'siz satacağını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşların kafası karıştı işte detaylar haberimizde...

Türkiye'de otomobil piyasası, son zamanlarda ÖTV muafiyetli satışlara yoğun ilgi göstermeye başladı. Devletin sağladığı bu avantaj, sıfır kilometre araç sahibi olmayı çok daha erişilebilir hale getiriyor. Neredeyse yarı fiyatına sunulan araçlar, büyük bir fırsat sunarak dikkat çekiyor. Otomobil firmaları da ÖTV muafiyetli fiyat listeleri ile özel kampanyalar düzenleyerek müşterileri cezbetmeye çalışıyor.

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ÖTV Muafiyeti Kimlere Veriliyor?

ÖTV muafiyetli fiyat listeleri açıklanıyor olsa da, bu avantajdan yararlanmak kolay değil. ÖTV muafiyeti için bireyin engelli olması gerekiyor ve bu engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olmalıdır. Bu şartlar sağlandığında devlet, ÖTV muafiyet hakkını veriyor ve sıfır kilometre araçların fiyatlarını düşürüyor.

Seat ÖTV Muafiyetli Fiyat Listesi

Seat firması, istikrarlı bir şekilde ÖTV muafiyeti ile sıfır otomobil satan önde gelen firmalardan biridir. Diğer firmalar gibi satışlar düşük olduğunda değil, her dönem müşterilerine ÖTV muafiyeti fırsatı sunuyor. Aralık ayı için Seat'ın ÖTV muafiyetli fiyat listesi şu şekilde:

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  • Seat Ibiza: ÖTV muafiyetli fiyatı 458.809 TL. Bu araç, ÖTV muafiyeti olmadan şu anda 825.000 TL'ye satılıyor.

  • Seat Arona: ÖTV muafiyetli fiyatı 513.254 TL. ÖTV muafiyeti olmadan Seat Arona'nın fiyatı 923.000 TL.

ÖTV Muafiyeti Kritik Bir Döneme Giriyor

ÖTV muafiyeti ile ilgili olarak Aralık ayı önemli bir döneme işaret ediyor. ÖTV muafiyeti, sıfır kilometre araçlarda ÖTV dahil fiyatı 1.004.000 TL'yi aşmayanlara uygulanıyor. Ancak, 1 Ocak tarihinden itibaren bu limit 1,6 Milyon TL'nin üzerine çıkacak. Bu tarihi beklemek, daha yüksek nitelikli araçları ÖTV muafiyeti ile satın almak için büyük bir fırsat sunabilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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