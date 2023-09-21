Nissan Qashqai Fiyatları İlk Defa Böyle Düşüş Yaşadı! İşte Güncel Nissan Qashqai Fiyat Listesi..

Nissan Qashqai, C-SUV segmentinin önde gelen oyuncularından biri olarak tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Hem şehir içi hem de şehir dışı sürüşler için ideal bir seçenek olan bu modelin fiyatları oldukça cazip. İşte Nissan Qashqai'nin güncel fiyat listesi ve özellikleri:

Nissan Qashqai, Türkiye pazarında 1.429.100 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu rekabetçi fiyatlar, aracın geniş özellik yelpazesiyle birleştiğinde, fiyat-performans açısından çekici bir seçenek sunuyor. Hem bütçe dostu hem de kaliteli bir otomobil arayanlar için Qashqai, dikkat çekici bir seçenek olabilir.

Qashqai'nin baz donanım seviyesinde yer alan versiyonu, 158 beygir gücü üreten 1.3 litrelik benzinli motorla donatılmış durumda. Bu motor, güçlü bir performans sunarken aynı zamanda yakıt ekonomisi de sağlıyor. Manuel şanzıman seçeneği, sürücülere daha fazla kontrol imkanı sunuyor.

Otomobil alırken depolama alanı da önemli bir faktördür ve Qashqai bu konuda da sizi memnun edecektir. 401 litrelik bir bagaj hacmi, günlük kullanımın yanı sıra hafta sonu kaçamakları ve uzun yolculuklar için yeterli depolama alanı sunuyor. Bagajın genişliği ve kullanışlılığı, pratik bir kullanım sağlıyor.

Qashqai'nin tasarımı da göz alıcı. Yenilenen dış tasarımı, sportif ve modern bir görünüm sunarken iç mekandaki konfor ve teknoloji özellikleri de dikkat çekiyor. Geniş bir dokunmatik ekran, yüksek kaliteli malzeme kullanımı ve sürücü destek sistemleri gibi özellikler, sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Nissan Qashqai'nin Türkiye pazarındaki başarısı, C-SUV segmentindeki rekabeti artırıyor. Şehir içi ve şehir dışı kullanım için uygun olan bu model, şık tasarımı, geniş iç mekanı ve güçlü motor seçenekleri ile dikkat çekiyor.

İşte Nissan Qashqai'nin bazı versiyonlarının fiyatları:

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna: 1.429.100 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4: 1.811.500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna: 1.502.000 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium: 1.958.800 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack: 1.675.700 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4: 2.044.500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack: 1.725.800 TL

Nissan Qashqai, uygun fiyatları, şık tasarımı ve geniş iç mekanıyla otomobil tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. Bu fırsatı kaçırmayın ve size en uygun versiyonu seçerek konforlu ve keyifli sürüş deneyimine adım atın