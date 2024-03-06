Mart Ayında Kaçırılmayacak Fırsat: Togg T10X için Sıfır Faizli Kredi!

Türkiye'nin yenilikçi teknoloji harikası Togg, T10X modelinin siparişlerinde büyük bir kampanya başlattı. Mart ayı boyunca sürecek olan bu özel finansman desteği ile mobilite sektöründe devrim yaratan T10X modeline sahip olmak artık çok daha kolay. En gözde model olan T10X V2 uzun menzil versiyonu için %0 faizle 350 bin TL kredi ve 12 ay vade imkanı sunuluyor. Bu avantajlı kampanyadan yararlanan kullanıcılar, aylık sadece 29.167 TL ödeyerek hayallerindeki araca kavuşuyor.

Çeşitli Finansman Seçenekleriyle T10X V2

Togg'un en donanımlı modeli T10X V2 için, uzun menzil seçeneğinde, 12 ay vade ile %0.37 faiz oranıyla aylık 34.384 TL taksitle 400 bin TL veya 575.000 TL krediye %1.99 faiz oranıyla aylık 32.459 TL taksit imkanı sunuluyor. Bu finansman seçenekleri, T10X'in erişilebilirliğini artırarak daha fazla kullanıcının bu teknolojik harikadan yararlanmasını sağlıyor.

T10X V1 İçin Özel Kredi İmkanları

T10X serisinin V1 modeli için de benzersiz finansman avantajları mevcut. V1 uzun ve standart menzil versiyonları için aracın bedelinin %50'sine kadar kredi ve 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bazı bankaların Togg için sunduğu özel kredi faiz oranları %2,99 ile dikkat çekiyor. Ayrıca, mart ayında T10X sipariş edenlere, nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi veriliyor, bu da potansiyel alıcılar için büyük bir güvence oluşturuyor.

Trumore Uygulaması ile Kolay Sipariş

T10X sahibi olmak isteyen kullanıcılar, Togg'un özel mobil uygulaması Trumore aracılığıyla kolayca sipariş verebiliyor. Teknoloji ve Konfor paketi, 22 kW AC şarj kapasitesi gibi özelliklerle donatılmış T10X V1 standart menzil 1 milyon 477 bin 600 TL, uzun menzil ise 1 milyon 718 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. T10X V2 uzun menzilin fiyatı ise Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL olarak belirlenmiş. Siparişler, uygulama üzerinden yapıldığı için teslimatlar, sipariş sırasına ve konfigürasyon özelliklerine bağlı olarak planlanıyor. Bu yıl için çekiliş yapılmayacağından, herkesin hayalindeki T10X'e kavuşma şansı eşit.

Togg T10X, sadece bir araçtan daha fazlasını vaat ediyor; teknoloji, konfor ve performansı bir arada sunarak sürüş deneyimini tamamen yeniden tanımlıyor. Mart ayına özel finansman fırsatlarıyla, bu yenilikçi aracın sahibi olma şansını kaçırmayın.