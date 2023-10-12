İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nden Önemli Açıklama! Sıfır ve İkinci El Otomobillerde İndirim Rüzgarı Başlıyor

Son yıllarda otomobil pazarında yaşanan yüksek fiyat artışları sonrasında, trend tersine dönüyor. Peki, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında neler oluyor? İşte detaylar...

Türkiye Otomobil Pazarındaki Değişim

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve otomobil firmalarının başlattığı kampanyalar sonucunda, otomobil fiyatlarındaki artış durdu ve hatta gerileme yaşandı. İşte otomobil piyasasındaki en yeni bilgiler...

Sıfır Otomobilde Büyük İndirim Fırsatı

Sıfır otomobil pazarında beklenen rahatlama sonunda geldi. Uzun teslimat süreleri artık geride kaldı. Şimdi iki hafta içerisinde otomobilinizi teslim alabilirsiniz. Dahası, otomobil bayileri müşterilere cazip indirimler sunuyor. Yüzde 20'ye varan indirimlerle yeni bir otomobil sahibi olmanın tam zamanı!

İkinci El Otomobil Pazarında Fiyat Düşüşü

İkinci el otomobil pazarı da sıfır otomobillerdeki indirimlerle beraber hareketlenmeye başladı. Son dönemde bazı araçların fiyatları 250-300 bin TL arasında düştü. Ancak, galericiler arasında müşteri çekmek adına yaşanan rekabet unutulmamalı.

Otomobil Fiyatlarının Geleceği Ne Olacak?

Otomobil fiyatlarının geleceği konusunda vatandaşların kafasında soru işaretleri var. "Fiyatlar daha da düşer mi?" sorusuna sektör temsilcileri cevap veriyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı, Hayrettin Ertemel, fiyatların önümüzdeki aylarda daha da gerileyebileceğini belirtiyor. Sıfır ve ikinci el otomobil pazarında yaşanan fiyat düşüşlerinin ve kampanyaların yıl sonuna kadar sürebileceğini ifade ediyor. Otomobil almayı planlayanlar için bu dönemin oldukça avantajlı olduğu söylenebilir.