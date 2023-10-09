İkinci El Araç Piyasasında Büyük Sürpriz: İkinci Elde Araba Fiyatları Düşüyor!

VavaCars, Türkiye'nin önde gelen ikinci el araç alım-satım platformlarından biri olarak, Eylül ayına ait VavaAI fiyat endeks sonuçlarını kamuya sundu. Son iki yıl içerisinde sürekli artış gösteren ikinci el araç fiyatları, Eylül ayında ilk defa bir düşüş trendine girdi. Bu düşüş, özellikle A ve D segmentlerinde belirginleşti.

Online Fiyatlardan Gerçek Piyasa Fiyatlarına

Serdıl Gözelekli, VavaCars Perakende Grup Başkanı, "Online ilan platformlarında gözlemlenen yüksek fiyatlara karşın, gerçek piyasa fiyatlarında son 30 gün içinde yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı. Bu durum, ikinci el araç almayı planlayanlar için büyük bir avantaja dönüştü" şeklinde açıklamada bulundu.

VavaCars'ın Fiyat Endeksi Ne Diyor?

Türkiye'nin bu alandaki en gelişmiş algoritmalardan biriyle desteklenen VavaCars, kendi veri analizleriyle birlikte kamusal verileri de değerlendirerek ikinci el araç fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Eylül ayı VavaAI Fiyat Endeksi, bir önceki aya kıyasla ikinci el araç fiyatlarının yüzde 8 oranında düştüğünü ortaya koydu. Bu durum, gerçek piyasada net bir şekilde gözlemlendi.

Serdıl Gözelekli'den Açıklamalar

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, bu fiyat değişimini değerlendirirken, gerçekleşen fiyat düşüşlerinin, ikinci el araç almayı düşünenleri oldukça avantajlı bir konuma getirdiğini vurguladı.