Hyundai Ters Köşe Yaptı! Hiç Beklenmeyen O Modeli Dip Fiyata Çekti

Elektrikli sedan segmentindeki rekabet giderek kızışıyor ve Hyundai, IONIQ 6 ile Tesla Model 3'e ciddi bir rakip olmaya hazırlanıyor. Bu makalede, IONIQ 6'nın öne çıkan özelliklerini ve performansını inceleyeceğiz.

Güç ve Performans

IONIQ 6, elektrikli motorlarının gücüyle dikkat çekiyor. Çift motorlu versiyon, 320 beygir gücü üretirken, 605 Nm tork sağlıyor. Bu etkileyici güç, aracın sadece 5.1 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlamasını sağlıyor.

Menzil ve Batarya Seçenekleri

IONIQ 6, iki farklı lityum iyon batarya seçeneği sunuyor: 53 kWsa kapasiteli küçük batarya ve 77.4 kWsa kapasiteli büyük batarya. Küçük batarya ile donatılan versiyon, 18 inç jantlarla birleştirildiğinde WLTP'ye göre 14 kWsa/100 km'nin altında birleşik enerji tüketimi hedefliyor. Diğer bir deyişle, bu versiyon oldukça verimli bir elektrik tüketimine sahip.

Daha büyük batarya ve 18 inç jant kombinasyonuyla, IONIQ 6'nın WLTP'ye göre 610 kilometre menzil sunacağı söyleniyor. Bu da onu Tesla Model 3'e karşı 100 kilometre daha fazla menzile sahip bir alternatif haline getiriyor.

İç Tasarım ve Konfor

IONIQ 6, iç mekanında rahatlık ve işlevselliği bir araya getiriyor. Araçta 2.950 mm'lik uzun bir dingil mesafesi bulunuyor, bu da yolculara geniş bir iç mekan sunuyor. Ayrıca Hyundai tasarımcıları, diz mesafesini optimize ederek uzun süreli yolculuklarda bile konforu garanti altına alıyorlar.

Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, aracın modern ve dijital bir iç mekana sahip olduğunu gösteriyor. Köprü tipi orta konsol, kullanışlı bir saklama alanı sunarak pratikliği artırıyor.

Hızlı Şarj ve Çok Amaçlı Kullanım

IONIQ 6, hızlı şarj konusunda da iddialı. 350 kW'lık bir şarj cihazıyla sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabilen araç, 15 dakikalık bir şarjla 351 km'lik bir menzile ulaşabiliyor. Ayrıca, IONIQ 6 kullanıcıları aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebilir veya anlık olarak kullanabilirler.

Fiyat

Hyundai IONIQ 6'nın Türkiye fiyatları da oldukça rekabetçi. Progressive Standart Menzil 111 kW versiyonu 1.640.000 TL'den başlarken, Progressive Uzun Menzil AWD 239 kW versiyonu 2.775.000 TL'den satışa sunuluyor.