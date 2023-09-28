Hyundai, Renault, Fiat, Opel Fiyatlarını Yüzde 40 Düşürdü! İşte Güncel Listesi..

Türkiye otomobil pazarında 2023 model araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleri ile ilgili detaylar netlik kazanmaya başladı. Hyundai, Renault, Fiat ve Opel gibi önemli otomobil üreticileri, ÖTV indirimli 2023 model araçlarının fiyatlarını açıkladı. Bu gelişme, otomobil almayı düşünenler için önemli bir referans noktası sunuyor.

2023 model araçların fiyatları konusundaki merakı gidermek için, bazı otomobil üreticilerinin fiyat listelerine göz atalım:

Renault Clio: ÖTV İndirimli 2023 Modeller

Joy 1.0 SCe 65 bg: 382.824 TL

Joy 1.0 TCe 90 bg: 396.759 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 426.805 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg: 401.851 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 444.398 TL

Renault Taliant: ÖTV İndirimli 2023 Modeller

Joy 1.0 Sce 65 bg: 376.388 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 422.680 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 444.907 TL

Opel Corsa: ÖTV İndirimli 2023 Modeller

1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance: 407.824 TL

Hyundai i10: ÖTV İndirimli 2023 Modeller

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 335.648 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 356.481 TL

Otomobil fiyatları, model, donanım seviyesi, motor seçenekleri ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, ÖTV indirimleri ve diğer kampanyalar, araçların son fiyatını etkileyebilir. Bu nedenle, otomobil almadan önce detaylı bir araştırma yapmak ve farklı marka ve modelleri karşılaştırmak önemlidir.

Otomobil almayı düşünenler için bu fiyatlar, bütçe planlaması yaparken önemli bir referans kaynağı olabilir. Ancak unutulmaması gereken bir diğer husus da, otomobil sahibi olmanın yanı sıra, bakım, sigorta ve yakıt gibi sürekli masrafların da göz önünde bulundurulmasıdır. Bu nedenle, otomobil alırken sadece satın alma fiyatına değil, toplam sahip olma maliyetine odaklanmak önemlidir.