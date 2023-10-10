Hyundai i10 Ekim Ayı Fiyatı Düştü! İşte Güncel Kampanyalı Fiyat Listesi..

Hyundai i10'un Benzersiz Fırsatı

Uzun yıllardır otomotiv sektöründe Türkiye pazarına hitap eden Hyundai, i10 modeliyle tüketicilere sıradışı bir teklifle geliyor. Ekonomik fiyatı, kompakt yapısı ve öne çıkan özellikleriyle i10, kullanıcılarına sürüş keyfi ve uygun maliyeti bir arada sunuyor.

Mükemmel Fiyat-Performans Dengesi

Hyundai i10, 725.000 TL'den başlayan fiyatıyla Türkiye pazarında büyük bir ilgi görmekte. Farklı donanım seçenekleriyle, tüketicilere bütçelerine uygun bir Hyundai i10 seçeneği sunuluyor. Her ihtiyaca ve bütçeye uygun bir model seçeneği ile Hyundai, tüketicilere geniş bir yelpazede tercih şansı tanıyor.

Şehir İçi Kullanımın İdeal Tercihi

Şehir içi trafikte ve dar sokaklarda rahat manevra yapabilme kabiliyetiyle Hyundai i10, bu alandaki en iddialı modellerden biri. Kompakt boyutları, kullanıcılarına park kolaylığı ve manevra kabiliyeti sunuyor. 1.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle, i10 hem yakıt ekonomisinde hem de performansta kullanıcılarına sürprizler hazırlıyor.

Donanım Seçenekleri ve Fiyatlar

Hyundai i10, hem manuel hem de otomatik vites seçenekleriyle geliyor.

İŞTE HYUNDAİ İ10'UN DONANIM SEÇENEKLERİ VE FİYAT LİSTESİ:

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel - Fiyat: 725.000 TL. Bu model, manuel vitesi tercih edenler için ideal bir seçenek sunuyor.

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - Fiyat: 770.000 TL. Otomatik vitesin konforunu arayanlar için en uygun seçenek.

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - Fiyat: 790.000 TL. Daha yüksek motor gücü ve otomatik vites konforunu bir arada sunan bu model, şehir içinde veya dışında her türlü yol koşulunda sürücüsüne mükemmel bir deneyim vaat ediyor.

Hyundai i10, ekonomik fiyatı, üstün özellikleri ve sürüş performansıyla Türkiye'de otomobil severlerin gözdesi olmaya aday. Bu fırsatı kaçırmamak için en yakın Hyundai bayiine uğramakta fayda var.