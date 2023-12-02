Hyundai i10 Aralık 2023 Fiyatında 255.000 TL İndirim! Gören Duyan i10 Almaya Koştu

Hyundai, kompakt otomobil modeli i10'un Kasım 2023 fiyat listesini açıkladı. Şehir içi kullanım için tasarlanan i10, modern tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Yenilikçi far tasarımı, geniş ön ızgarası ve kompakt gövde yapısıyla i10, şehir trafiğinde pratik bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Hyundai i10 Dış Tasarımı ve Fiyat Listesi

Dış tasarımındaki akıcı hatlar ve dinamik çizgilerle öne çıkan Hyundai i10, şanzıman tipi ve donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte Kasım 2023 fiyat listesi:

Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump (Manuel): 675.000 TL

675.000 TL Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump (AMT): 720.000 TL

720.000 TL Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Style (AMT): 740.000 TL

740.000 TL Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (AMT): 800.000 TL

İ10 İçindeki Teknolojik Donanımlar

Araç içindeki teknolojik donanımlar, sürücülerin konforunu ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Akıllı dokunmatik ekran, navigasyon sistemleri ve geri görüş kamerası gibi özellikler, sürüşü daha keyifli hale getiriyor.

Çevre Dostu Motor Seçenekleri ve Geniş Ürün Yelpazesi

Hyundai i10 aynı zamanda çevre dostu motor seçenekleriyle de öne çıkıyor. Şehir içi trafiğinde ekonomik bir sürüş sunan i10, şık tasarımı, kullanıcı dostu özellikleri ve yakıt verimliliği ile şehir içi sürüşler için ideal bir otomobil seçeneği olarak değerlendiriliyor. Hyundai'nin geniş ürün yelpazesi, farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler sunuyor.

Teknolojik Özelliklerle Şehir İçi Sürüş Keyfi

Hyundai i10'un kompakt gövde yapısı, şehir içi park sorunlarına çözüm sunuyor. Manevra kabiliyeti yüksek olan araç, şehir trafiğinde rahat bir sürüş deneyimi sunuyor. İçindeki teknolojik donanımlar, sürücülerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Akıllı dokunmatik ekran, navigasyon sistemleri ve geri görüş kamerası gibi özellikler, sürüşü daha güvenli ve keyifli hale getiriyor.

Yüksek Yakıt Verimliliği ve Geniş Kullanıcı Kitlesi

Yüksek yakıt verimliliği ile öne çıkan Hyundai i10, şıklığı, kullanıcı dostu özellikleri ve çevre dostu teknolojileriyle şehir içi sürüşler için ideal bir seçenek sunuyor. Kasım 2023 fiyat listesiyle birlikte, i10'un bu özellikleri daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Hyundai'nin diğer modelleri olan i20, i20N, Yeni Elantra, Bayon, Yeni Kona ve Tucson'un da Kasım 2023 fiyat listeleri açıklandı. Markanın geniş ürün yelpazesi, farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler sunuyor.