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Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel, Otomotiv Sektörünün Önündeki 3 Temel Sorunu Açıkladı

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Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel, Otomotiv Sektörünün Önündeki 3 Temel Sorunu Açıkladı
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, otomotiv sektörünün karşılaştığı üç ana sorunu paylaştı. Vergilendirme sistemi, kredi koşulları ve arz-talep dengesi sektörün öne çıkan sorunları arasında..

Türkiye otomotiv sektöründe son dönemde üretim kaynaklı sıkıntılar geride kalmış gibi görünse de, sektörün karşılaştığı temel sorunlar hala çözüm bekliyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, İstanbul'da düzenlenen IONIQ 6 lansmanında sektörün önündeki üç temel sorunu paylaştı.

1. Vergilendirme Sistemi Sorunu

Murat Berkel, vergilendirme sistemi sorununa dikkat çekti. Türkiye'de otomobillerin vergilendirilmesi, araç fiyatlarıyla doğrudan bağlantılı ve yüzde 80 ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) diliminde satıldığını belirtti. Bu nedenle vergi sisteminin daha sadeleşmesi gerektiğini ve buna yönelik düzenlemelerin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. Aynı vergi diliminde farklı özelliklere sahip araçların yer almasının, vergilendirme sisteminin gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını vurguladı.

2. Kredi Koşulları Sorunu

Kredi koşullarına da değinen Berkel, otomobil kredilerinin yüksek faiz oranlarıyla sunulduğunu ve aylık yüzde 4 gibi yüksek bir faiz oranının uygulandığını belirtti. Bu durumun, tüketicilerin otomobil alımını zorlaştırdığını ve 2 milyon TL üzerindeki araçlara kredi verilmediğini söyledi. Kredi koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ve daha makul faiz oranlarının sağlanması için düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

3. Arz-Talep Dengesi Sorunu

Arz-talep dengesine de değinen Murat Berkel, otomotiv sektöründe arz-talep dengesinin her şeyi belirlediğini ve talep düşüşü yaşandığını söyledi. Özellikle yatırım amaçlı araç alan müşterilerin sayısının arttığını ancak Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararlar sonucu bu müşterilerin piyasadan çekildiğini belirtti. Bu nedenle gerçek nihai müşterilerle karşı karşıya kaldıklarını ve 2023 yılında bu müşterilerin alıma geçtiğini gözlemlediklerini paylaştı.

Satışlarda Frenin 2024'te Olabileceği Tahmini

Murat Berkel, yıl sonuna kadar satışların bu hızla devam etmesini beklediklerini ancak 2024'ten itibaren ötelenmiş talebin doygunluğa ulaşmasıyla satışların yavaşlayabileceğini düşündüklerini ifade etti. Krediye erişimde yaşanan zorlukların ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle 2024'ten itibaren satışlarda bir yavaşlama yaşanabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Ayrıca, vergi sistemi ve kredi koşullarının gözden geçirilmesi gerektiğini, vergi oranlarının daha kabul edilebilir seviyelere çekilmesi ve kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, sözlerini Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarına da değinerek tamamladı. Hyundai'nin IONIQ 6 modelini pazara sunarken 1.6 milyon TL gibi rekabetçi bir fiyatla tüketicilere sunduğunu ve bu fiyatla yoğun bir talep beklediklerini paylaştı. Bununla birlikte uzun menzilli modellerin de rekabetçi fiyatlarla sunulduğunu ve elektrikli araç satışlarının artış gösterdiğini ifade etti.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, otomotiv sektörünün karşılaştığı bu temel sorunların çözülmesinin sektörün büyümesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayabileceğini belirtti.

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