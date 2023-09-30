Hyundai Bayon Fiyatı Düştü! Hyundai Bayon Fiyat Listesi Belli Oldu..
Türkiye'de Kocaeli fabrikasında üretilen Hyundai Bayon, ülkemizde satışa sunulacak olan fiyatlarıyla otomobilseverlerin ilgisini çekiyor. Uygun fiyatı ve çekici özellikleri ile Hyundai Bayon, B-SUV segmentinde iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor. İşte Hyundai Bayon'un özellikleri ve fiyat listesi:
Hyundai Bayon'un Özellikleri:
Dijital Gösterge Paneli: Hyundai Bayon, dijital gösterge paneli ile sürücülere bilgi sunuyor. Bu modern özellik, sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor.
Multimedya Ekranı: 10,25 inçlik büyük multimedya ekranı, araç içi eğlence ve bilgi sistemini yönetmek için kullanılıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı da sunuluyor.
Motor Seçenekleri: Hyundai Bayon, benzinli motorlarla güçlendiriliyor. Giriş seviyesindeki 1.4 MPI motor, 100 beygir güç üretiyor ve 5 ileri manuel vites ile geliyor. Üst seviyede ise 1.0 T-GDI motor seçeneği bulunuyor.
Geniş İç Mekan: Hyundai Bayon, ferah iç mekanı ile sürücü ve yolculara geniş bir alan sunuyor. 445 litrelik bagaj hacmi, pratik bir kullanım sağlıyor.
Akıllı Vites Kutusu: Bayon, isteğe bağlı olarak iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusu veya 7 ileri DCT çift kavrama ile tercih edilebiliyor.
Hyundai Bayon 2023 Eylül Fiyat Listesi:
Piyasalardaki fiyat hareketliliği, Hyundai Bayon'un fiyatlarına da yansıdı. İşte Hyundai Bayon'un Eylül 2023 fiyat listesi:
1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel
- Aralık: 419.791 TL
- Ocak: 452.000 TL
- Şubat: 470.500 TL
- Mart: 550.500 TL (2023 model yılı)
- Nisan: 627.000 TL (2023 model yılı)
- Mayıs: 655.000 TL (2023 model yılı)
- Haziran: 760.000 TL (2023 model yılı)
- Temmuz: 840.000 TL (2023 model yılı)
- Ağustos: 895.000 TL (2023 model yılı)
- Eylül: 915.000 TL (2023 model yılı)
1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik
- Aralık: 447.347 TL
- Ocak: 511.000 TL
- Şubat: 532.500 TL
- Mart: 622.000 TL (2023 model yılı)
- Nisan: 662.000 TL (2023 model yılı)
- Mayıs: 684.000 TL (2023 model yılı)
- Haziran: 790.000 TL (2023 model yılı)
- Temmuz: 884.678 TL (2023 model yılı)
- Ağustos: 930.000 TL (2023 model yılı)
- Eylül: 950.000 TL (2023 model yılı)
1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik
- Aralık: 466.903 TL
- Ocak: 533.000 TL
- Şubat: 555.500 TL
- Mart: 647.500 TL (2023 model yılı)
- Nisan: 690.000 TL (2023 model yılı)
- Mayıs: 725.000 TL (2023 model yılı)
- Haziran: 845.000 TL (2023 model yılı)
- Temmuz: 945.695 TL (2023 model yılı)
- Ağustos: 995.000 TL (2023 model yılı)
1.0 T-GDI 100 PS Style -DCT
- Aralık: 537.000 TL
- Ocak: 611.000 TL
- Şubat: 636.500 TL
- Mart: 704.000 TL (2023 model yılı)
- Nisan: 746.000 TL (2023 model yılı)
- Mayıs: 785.000 TL (2023 model yılı)
- Haziran: 900.000 TL (2023 model yılı)
- Temmuz: 1.001.000 TL (2023 model yılı)
- Ağustos: 1.055.000 TL (2023 model yılı)
- Eylül: 1.075.000 TL (2023 model yılı)