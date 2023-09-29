Honda'nın Yeni Modeli 200 Bin Liradan Daha Uygun Fiyatla Geliyor!

Honda, Elektrikli Honda N-Van e modelinin fiyatını açıkladı ve vergiler hariç 200 bin liranın altında bir fiyata sahip olacağı kesinleşti. Ayrıca, bu muhteşem elektrikli aracın satışa çıkış tarihi de artık belli oldu.

Menzilde Rakipsiz: Elektrikli Honda N-Van e

Elektrikli Honda N-Van e, muhteşem 200 kilometrenin üzerinde menzil değeri ile Japonya'da yollara çıkmaya hazırlanıyor. Honda, bu harika aracın üretim versiyonunu Japonya'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu küçük elektrikli araç, içten yanmalı motorlu kardeşi kadar pratik olmasının yanı sıra sessiz ve sıfır emisyonlu bir güç aktarma organına sahip olacak.

Gelişmiş Donanım ve Teknoloji ile Elektrikli Honda N-Van e

Honda N-Van e, klima kontrollerini yakın zamanda güncellenen N-Box modelinden ödünç almıştır. Ancak kabinde kullanılan malzemeler, estetik ve kullanışlılığı bir arada sunmaya devam ediyor. Ayrıca, donanıma bağlı olarak uzaktan erişim için Honda Connect sistemi, Honda Sensing ADAS paketi gibi özellikler ve segmentinde bir ilki olan yan perde hava yastıkları gibi donanımlar da sunuluyor.

Bu elektrikli aracın en önemli özelliklerinden biri, zemin altına monte edilen ince yüksek kapasiteli batarya paketi ve küçültülmüş elektrikli aks sayesinde kargo kapasitesinin korunmasıdır. N-Van e'nin düz ve alçak kabin zemini, katlanabilir koltuklar ve yolcu tarafında B sütunu olmaması, iç mekana kolay erişim sağlar. Eğer daha fazla alan istiyorsanız, daha az koltuklu bir versiyon da sunulacak.

Güçlü Performans ve Enerji Verimliliği

Honda, elektrik motorunun çıkış özelliklerini henüz açıklamamış olsa da, bu aracın düşük gürültü ve titreşim seviyeleriyle bile ağır yük altında güçlü bir hızlanma sağlayabileceğini belirtiyor. Servo destekli frenler, yavaşlamayı kontrol etmeyi kolaylaştırırken, fren diskleri benzinli modele göre daha büyük olacak.

Batarya kapasitesi hakkında henüz net bir bilgi yok, ancak Honda, ECON sürüş modu sayesinde 210 kilometrenin üzerinde bir WLTC menzili hedefliyor. Tam şarj, 6 kW'lık bir prizden yaklaşık 5 saatte tamamlanabilirken, Honda Güç Kaynağı Konnektörü (AC) sayesinde batarya, 1.500W çıkışa sahip elektrikli cihazları da besleyebilir.

Honda N Van e: Fiyatı ve Piyasaya Sürülme Tarihi

Honda, Elektrikli N Van e modelini Tokyo'daki Japan Mobility Show 2023 etkinliğinde sergileyecek. Fiyatlandırmanın ilkbaharda açıklanması bekleniyor. Geçen yıl Honda, başlangıç fiyatının 1 milyon Yen olduğunu belirtmişti. Bu da yaklaşık olarak 7 bin dolar veya 192 bin Türk Lirası'na denk geliyor. Vergilerle birlikte Türkiye'de satılması durumunda ise fiyatın yaklaşık olarak 390 bin Türk Lirası olması bekleniyor.

Honda N Van e'nin Japonya'da satışa sunulması planlarına göre, 2024 baharı bekleniyor. Bu heyecan verici elektrikli aracı yakından takip etmeye devam edin!