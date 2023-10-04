Honda'dan Yeni İndirim! Ekim Ayında Civic, Accord ve CRV Modellerine TAM 200.000 TL ..

Honda, otomobil almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. 2023 Ekim'de satışa sunulan Civic, Accord ve CRV modelleri için 200.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteği veren Honda, otomobil tutkunlarını sevindiriyor.

Civic Sedan Executive+ Modeline Özel Fırsatlar:

Honda'nın bu özel kampanyası, özellikle konfor ve performansı bir arada arayanları hedefliyor. Civic Sedan Executive+ modeli için sunulan bu özel fırsat, 200.000 TL'ye 12 ay boyunca %0 faiz avantajı veya 100.000 TL takas desteği seçeneği sunuyor. Honda showroom'larında sizi bekleyen bu kampanya ile Honda aracınıza sahip olmak artık çok daha kolay ve uygun.

Kampanya detaylarına baktığımızda, aylık taksit tutarının 16 bin 666 TL 67 kuruş olduğunu görüyoruz. Ayrıca, 1150 liralık dosya bedelinin de ödenmesi gerekiyor. Bu sayede 1 yılın sonunda araba alanlar toplamda 201 bin 150 lira ödeme yapmış olacaklar.

Honda'nın Diğer Modelleri ve Fiyatları:

Honda'nın geniş model yelpazesi ve özel finansman seçenekleri ile araba sahibi olmak artık daha kolay. İşte Honda'nın diğer modelleri ve fiyatları:

JAZZ 1.5L Hibrit Otomatik Advance - 1.390.000 TL

CİTY 1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance - 976.000 TL

CİTY 1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive - 1.004.000 TL

CIVIC 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance - 1.573.000 TL

CIVIC 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ - 1.704.000 TL

CIVIC 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance - 1.573.000 TL

CIVIC 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ - 1.704.000 TL

TYPE R 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel Type R - 3.744.500 TL

HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Elegance - 1.704.000 TL

HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Advance - 1.760.500 TL

HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Style - 1.879.000 TL

ACCORD 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive - 2.089.500 TL

ACCORD 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ - 2.234.000 TL

CR-V 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance - 2.097.500 TL

CR-V 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive - 2.301.500 TL

CR-V 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ - 2.477.000 TL

ZR-V e:HEV 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 2.625.000 TL

Honda'nın geniş model yelpazesi ve özel finansman seçenekleri ile araba sahibi olmak için en yakın Honda showroom'una uğramayı unutmayın. Honda, sizi konforlu ve güvenli sürüş deneyimiyle buluşturuyor. Bu büyük fırsatı kaçırmayın ve hayalinizdeki arabaya sahip olun. Honda, size konforu ve performansı bir arada sunuyor. Faizsiz kredi desteği ile Honda aracınıza hemen sahip olabilirsiniz.