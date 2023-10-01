Honda Civic Fiyatları Neredeyse Yarı Fiyatına Düştü! 1 Ekim 2023 Fiyat Listesi

Honda Civic, son kasasıyla birlikte daha ağırbaşlı bir tasarım ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden özellikler sunarak ailelere de cazip hale geliyor.

Honda Civic'in Geniş Donanım Seçenekleriyle Öne Çıkıyor

Ülkemizde dört farklı seçenekle sunulan Civic, donanım seviyeleri ve otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor. Giriş seviyesi fiyatıyla ilgi çeken bu otomobil, 1.573.000 TL'den başlayan bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Fiyat konusunda endişe yaşayanlar için önemli bir bilgi ise Civic'in bütün donanım seçeneklerinde tam otomatik şanzımanla birlikte gelmesi.

Rakiplerine Karşı Otomatik Şanzımanla Üstün

Honda Civic'in rakipleri arasında yer alan Renault Megane ve Toyota Corolla, giriş seviyesinde manuel şanzımanla beraber sunuluyor. Bu nedenle Civic, otomatik şanzımanı ile kullanıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Otomatik şanzımanın yanı sıra Civic, geniş iç mekanı, güvenlik özellikleri ve yakıt verimliliği gibi konularda da dikkat çekiyor.

Şık ve Konforlu İç Mekan Tasarımı

Honda Civic, tasarımındaki ağırlığı artırarak daha şık ve zarif bir görünüme sahip. Özellikle aileler için geniş iç mekanıyla rahat bir yolculuk sunuyor. Yolcuların ve sürücünün konforunu ön planda tutan iç tasarım, ergonomik koltuklar ve yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış.

Güvenlikte Çığır Açan Teknoloji

Güvenlik açısından da Civic, çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi bir dizi gelişmiş sürücü yardım sistemi sunuyor. Bu özellikler, sürücü ve yolcuların güvenliğini artırarak aileler için ideal bir seçenek sunuyor.

Dilerseniz tüm bu bilgilerin ardından şimdi sizleri modelin güncel fiyatlarıyla baş başa bırakmış olalım. İşte fiyatlar!

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance Fiyatı: 1.573.000 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ Fiyatı: 1.704.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance Fiyatı: 1.573.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ Fiyatı: 1.704.000 TL







Honda Civic, şık tasarımı, geniş donanım seçenekleri ve yüksek güvenlik standartlarıyla Türkiye'deki otomobil tutkunlarının beklentilerini karşılarken, aileler için mükemmel bir tercih oluyor. Aracınızı seçerken Civic'in sunduğu konfor ve teknolojiyi göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.