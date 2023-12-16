Herkes TOGG Sahibi Olabilir! Bu Fırsat Kaçmaz: TOGG'da Sürpriz İndirim! TOGG'da Çok Uygun Kredi

Elektrikli araçlar, hem çevre dostu hem de ekonomik olmaları sebebiyle tercih ediliyor. ÖTV matrah indirimi, yeni yıla yeni bir elektrikli araçla girmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Otomobil kredilerindeki yüksek faiz oranlarına rağmen, bu indirimler sayesinde elektrikli araçlar her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Kredi ve Sigorta Avantajları

Elektrikli otomobil almayı düşünenler için olayinkolayi.com, hayat sigortalı kredi seçeneği sunarak büyük bir tasarruf imkanı sağlıyor. Bu site üzerinden yapılan poliçeler, bankalara kıyasla %40'a varan oranlarda tasarruf etme fırsatı veriyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ve ÖTV İndirimi

Cumhurbaşkanı kararı ile 160 kilovat altındaki elektrikli otomobiller için ÖTV matrahı 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklik, elektrikli otomobil markalarının fiyatlarında önemli indirimlere yol açtı. Yıl sonu kampanyalarıyla birleşen bu avantaj, daha fazla kişinin elektrikli araç sahibi olmasını sağlıyor.

TOGG Kredi Seçenekleri

Elektrikli araç alacaklar için iki ana taşıt kredisi seçeneği bulunuyor: hayat sigortalı ve hayat sigortasız. Hayat sigortası yaptırmayanlar daha yüksek faiz ödemek zorunda kalırken, sigorta yaptıranlar daha düşük faiz oranlarından ve beklenmedik durumlara karşı güvenceden yararlanabiliyor. Hayat sigortalı kredi kullanıcıları, olayinkolayi.com üzerinden başvuru yaparak sigorta poliçelerinde %40'a varan oranlarda tasarruf edebiliyorlar.