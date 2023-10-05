Fiat Sıfır Araç Fiyatlarını Dibe Çekti Gören Duyan Bayiye Akın Etti! 5 Ekim 2023 Güncel Fiyatlar

Ekim ayının gelmesiyle birlikte ikinci el araç satışlarında yaşanan düşüşe rağmen, sıfır otomobil satışlarında artış devam ediyor. Bu makalede, Türkiye'de Ekim ayında Fiat araçlarının güncel fiyatlarını ve en uygun taşıt kredisi oranlarını inceleyeceğiz.

Ekim Ayında Fiat Araç Fiyatları

Araç fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik zorluklara rağmen, birçok kişi hala araç sahibi olmayı hedefliyor. Fiat, Ekim ayında güncellediği araç fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte güncel Fiat araç fiyatları:

Fiat Easy

Easy 1.4 Fire 95 HP: 752.900 TL

752.900 TL Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 916.900 TL

916.900 TL Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.038.900 TL

1.038.900 TL Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.170.900 TL

Fiat Urban

Urban 1.4 Fire 95 HP: 802.900 TL

802.900 TL Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 966.900 TL

966.900 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 1.020.900 TL

1.020.900 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.098.900 TL

1.098.900 TL Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.210.900 TL





Fiat Lounge

Lounge 1.4 Fire 95 HP: 852.900 TL

852.900 TL Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 1.016.900 TL

1.016.900 TL Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.148.900 TL

1.148.900 TL Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.260.900 TL

Fiat Limited

Limited 1.4 Fire 95 HP: 902.900 TL

902.900 TL Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.198.900 TL

1.198.900 TL Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.310.900 TL

Fiat'ın Ekim ayı fiyatları, farklı modellerde sunulan çeşitli seçeneklerle araç sahibi olmayı düşünenlere çeşitlilik sunuyor.

En Uygun Taşıt Kredisi Oranları

Araç sahibi olmak isteyenler için finansal destek çok önemlidir. Türkiye Finans Bankası, Fiat Egea ve diğer modeller için cazip taşıt kredisi fırsatları sunuyor. İşte bu kredi seçeneğinin detayları:

Kâr Payı Oranı: %3,29

%3,29 Aylık Taksit: 16.479,96 TL

16.479,96 TL Toplam Ödeme: 594.778,56 TL

594.778,56 TL Toplam Kâr Payı: 293.278,51 TL

293.278,51 TL Yıllık Maliyet Oranı: %66

%66 Banka Tahsis Ücreti: 1.500,00 TL

Türkiye Finans Bankası, 300 bin TL'lik sıfır kilometre bir araç için 36 ay vadeli taşıt kredisi ile müşterilerine avantajlı bir seçenek sunuyor. Düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla araç sahibi olmak artık daha kolay.