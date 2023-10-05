Fiat Sıfır Araç Fiyatlarını Dibe Çekti Gören Duyan Bayiye Akın Etti! 5 Ekim 2023 Güncel Fiyatlar
Ekim ayının gelmesiyle birlikte ikinci el araç satışlarında yaşanan düşüşe rağmen, sıfır otomobil satışlarında artış devam ediyor. Bu makalede, Türkiye'de Ekim ayında Fiat araçlarının güncel fiyatlarını ve en uygun taşıt kredisi oranlarını inceleyeceğiz.
Ekim Ayında Fiat Araç Fiyatları
Araç fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik zorluklara rağmen, birçok kişi hala araç sahibi olmayı hedefliyor. Fiat, Ekim ayında güncellediği araç fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte güncel Fiat araç fiyatları:
Fiat Easy
- Easy 1.4 Fire 95 HP: 752.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 916.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.038.900 TL
- Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.170.900 TL
Fiat Urban
- Urban 1.4 Fire 95 HP: 802.900 TL
- Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 966.900 TL
- Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 1.020.900 TL
- Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.098.900 TL
- Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.210.900 TL
Fiat Lounge
- Lounge 1.4 Fire 95 HP: 852.900 TL
- Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 1.016.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.148.900 TL
- Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.260.900 TL
Fiat Limited
- Limited 1.4 Fire 95 HP: 902.900 TL
- Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.198.900 TL
- Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.310.900 TL
Fiat'ın Ekim ayı fiyatları, farklı modellerde sunulan çeşitli seçeneklerle araç sahibi olmayı düşünenlere çeşitlilik sunuyor.
En Uygun Taşıt Kredisi Oranları
Araç sahibi olmak isteyenler için finansal destek çok önemlidir. Türkiye Finans Bankası, Fiat Egea ve diğer modeller için cazip taşıt kredisi fırsatları sunuyor. İşte bu kredi seçeneğinin detayları:
- Kâr Payı Oranı: %3,29
- Aylık Taksit: 16.479,96 TL
- Toplam Ödeme: 594.778,56 TL
- Toplam Kâr Payı: 293.278,51 TL
- Yıllık Maliyet Oranı: %66
- Banka Tahsis Ücreti: 1.500,00 TL
Türkiye Finans Bankası, 300 bin TL'lik sıfır kilometre bir araç için 36 ay vadeli taşıt kredisi ile müşterilerine avantajlı bir seçenek sunuyor. Düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla araç sahibi olmak artık daha kolay.