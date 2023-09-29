Fiat O Hayran Bırakan Suv Modeli Yarı Fiyatına İndirdi! Gören Duyan Bayiye Akın Etti

Fiat Egea Cross SUV modelleri arasında, modern ve konforlu bir araç olan Fiat Egea Cross, sıradışı tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Fiat Egea Cross'un öne çıkan özelliklerini ve fiyat avantajlarını inceleyeceğiz.

Şık Tasarım ve Uygun Fiyatlar

Fiat Egea Cross SUV modeli, keskin tasarım hatları ile öne çıkıyor. Modern ve çekici bir görünüme sahip olan bu araç, uygun fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Piyasa değerinin altında satılan Fiat Egea Cross, 802.900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Güvenli Sürüş Deneyimi

Yeni Egea, gelişmiş sürücü yardım sistemleri ile güvenli sürüş deneyimini ön planda tutuyor. Özellikle öne çıkan bir özellik ise özel hız sabitleme sistemi. Bu sistem sayesinde araç, 30 kilometre ile 160 kilometre arasındaki hızlarda önde bulunan araçla belirlenen güvenli mesafeyi koruyabiliyor. Bu, sürücülere daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca, Plus paket aboneleri ön park sensörü, ön koltuk ısıtma, sürücü koltuğu bel desteği ve arka kol dayama gibi avantajlardan da faydalanabilirler.

Teknolojiye Yenilikçi Yaklaşım

Yeni Egea Cross Lounge donanımı, teknolojiyi parmaklarınızın ucuna getiriyor. Araç içindeki 10 inç tablet ekranı, kişiselleştirmeyi mümkün kılıyor ve Bluetooth cihazlarla kolayca bağlanma olanağı sunuyor. Bu daha net ve basit bir arayüz ile birleşiyor. Ayrıca, kablosuz Apple CarPlay dokunmatik ekranı sayesinde müzik, sesli kitaplar ve podcastlere rahatça erişebilirsiniz. Egea'nın hibrit teknolojisi ile üretilen modelleri, %100 elektrikli ve sessiz kalkış imkanı sunuyor ve yakıt tasarrufunu destekliyor.

Fiat 500E İçin Özel Kredi Kampanyası

Fiat'ın %100 elektrikli modeli olan Yeni 500E için özel bir kredi kampanyası bulunuyor. Bu kampanya 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Avantajlı fiyatlarla Yeni 500E sahibi olmak isteyenler, 200.000 TL taşıt kredisi için 12 ay vade ile %1,99 faiz fırsatından yararlanabilirler. Ayrıca, 2 Ekim tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında tüm E-şarj noktalarında 10.000 TL değerinde kart hediyesi de sunuluyor.

Eylül Ayı Fiyat Listesi

Fiat Egea, Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon modelleri için Eylül ayı fiyatları şu şekildedir:

Fiat Egea Sedan modeli 729.900 TL

Fiat Egea Hatchback modeli 779.900 TL

Fiat Egea Cross modeli 802.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon modeli 1.130.900 TL

Fiat Egea Cross, şık tasarımı, güvenli sürüş deneyimi ve yenilikçi teknolojisi ile öne çıkıyor. Ayrıca, uygun fiyatları ve özel kampanyalarıyla da dikkat çekiyor. Siz de Fiat Egea Cross'a sahip olmanın ayrıcalığını yaşayın!