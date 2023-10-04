Eylül Ayında Türkiye'de En Çok Hangi Araçlar Satıldı? İşte Tüm Liste..

Türkiye otomotiv sektörü, fiyat artışları ve ekonomik belirsizliklerle boğuşsa da Eylül ayında da hareketli bir döneme tanıklık etti. İşte Türkiye'de Eylül ayında en çok satılan araçlar ve bu araçları sunan otomobil markalarının sıralaması:

1. Fiat: Eylül ayının otomobil satış lideri Fiat oldu. 15,537 adetlik satış rakamıyla Fiat, Türkiye pazarında öne çıkan markalardan biri oldu.

2. Renault: Renault, 11,714 adetlik satışıyla ikinci sırayı elde etti. Türkiye'deki popüler modelleriyle Renault, piyasadaki varlığını sürdürdü.

3. Ford: Ford, Eylül ayında 7,023 adetlik satış rakamıyla üçüncü sırayı aldı. Hem ticari hem de binek araçlarla çeşitlilik sunan Ford, Türkiye pazarında önemli bir oyuncu olarak yerini korudu.

4. Volkswagen: Volkswagen, 6,089 adetlik satışıyla dördüncü sırayı elde etti. Kaliteli ve dayanıklı araçlarıyla Volkswagen, Türkiye'deki müşterilerin tercihleri arasında yer aldı.

5. Chery: Chery, 5,636 adetlik satış rakamıyla beşinci sıraya yerleşti. Özellikle uygun fiyatlı modelleriyle dikkat çeken Chery, Türkiye pazarında büyümeye devam etti.

6. Peugeot: Peugeot, 4,833 adetlik satışıyla altıncı sırayı aldı. Şık tasarımları ve çeşitli modelleriyle Peugeot, Türkiye'deki otomobil tercihlerinde etkili oldu.

7. Tesla: Tesla, 4,700 adetlik satış rakamıyla yedinci sırada yer aldı. Elektrikli araç segmentinde öne çıkan Tesla, Türkiye'de de ilgi görmeye devam etti.

8. Hyundai: Hyundai, 4,501 adetlik satışıyla sekizinci sırayı elde etti. Geniş ürün yelpazesiyle Hyundai, Türkiye'deki otomobil satışlarına katkı sağladı.

9. Citroen: Citroen, 3,950 adetlik satış rakamıyla dokuzuncu sıraya yerleşti. Rahat iç mekanları ve şehir içi kullanıma uygun modelleriyle Citroen, müşteri kitlesini genişletti.

10. Mercedes-Benz: Mercedes-Benz, 3,735 adetlik satışıyla onuncu sırayı aldı. Lüks ve yüksek performanslı araçlarıyla Mercedes-Benz, Türkiye pazarında yerini korudu.

Türkiye otomobil pazarı, bu markaların çeşitli modelleri ve kampanyalarıyla Eylül ayında hareketli bir döneme tanıklık etti. Otomobil satışlarının ilerleyen dönemlerde nasıl şekilleneceği ise merak konusu olarak takip edilmeye devam edecek.