Eski Araç Sahiplerine Müjde: 15 Yaş Üzeri Araçlar için Yeni Teşvikler Yolda!

Türkiye, yaşlanan araç filosunu modernize etmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 yaş ve üzeri araçlarla ilgili önemli bir talepte bulundu. Palandöken, vatandaşların çürümeye yüz tutmuş ve çevreye zarar veren eski araçlarını, ekonomiye yeniden kazandırabilmek için lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim etmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eski Araçların Ekonomik ve Çevresel Etkisi

Gelişen ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki artış, yeni araç fiyatlarını önemli ölçüde yükseltti. Bu durum, vatandaşları daha çok ikinci el ve eski araçlara yönlendirdi. Fakat bu eski araçlar, trafik kazalarının artmasına, yakıt tüketiminin yükselmesine ve yedek parça ithalatının artmasına neden oluyor. Ayrıca, hurdaya çıkarılmayan yaşlı araçlar, Türkiye'nin yurt dışından hurda ithal etmesine sebep oluyor. Türkiye, dünyada en çok hurda ithal eden ülkeler arasında yer alıyor.

Yeni Düzenlemeler ve Teşvikler

Palandöken'e göre, bu durumu düzeltmek için araç sahiplerine hurdaya verdikleri araçlar için çeşitli teşvikler sunulmalı. Bunlar arasında, motorlu taşıtlar vergi borçlarının ve trafik cezalarının silinmesi gibi imtiyazlar bulunabilir. Önerilen yasal düzenlemelerin kalıcı olması gerektiğini de ekledi.

Çevresel Etkiler ve Gelecek Vizyonu

Dünya genelinde çevre dostu araçlara geçiş yapılırken, Türkiye'nin eski ve çevreye zarar veren araçları kullanmaya devam etmesi endişe verici. Ulaşım sektörü, insan yapımı sera gazlarının en büyük kaynağıdır. Eski araçların yüksek egzoz emisyon değerleri hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle, Palandöken, hurda ve atıl durumdaki araçlar için vatandaşlara teşviklerin şart olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin araç filosunu yenileme ve çevre kirliliğini azaltma yönündeki bu adımları, hem ekonomik hem de çevresel açıdan olumlu sonuçlar doğurabilir. Yeni düzenlemelerle, daha temiz, daha güvenli ve daha verimli bir ulaşım sistemi mümkün olacaktır. Bu değişiklikler, Türkiye'nin sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine önemli katkı sağlayacaktır.