Elektrikli Otomobil Pazarında Devrim: Skywell ve Leapmotor Fırsatları

Türkiye'deki otomobil tutkunları için elektrikli araç sahibi olma yolunda büyük bir adım: Ulu Motor, elektrikli otomobil alanında iki önemli marka olan Skywell ve Leapmotor ile kullanıcıları buluşturuyor. Şubat ayının sonlarına doğru başlayan bu özel satış kampanyası, otomobil severlere benzersiz avantajlar sunuyor.

Skywell modelleri, şehir içinde 642 kilometrelik etkileyici bir menzil ile öne çıkarken, 1.880.000 TL'lik anahtar teslim fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu model için 880.000 TL peşinat sonrasında kalan miktarı, kredi kartına vade farksız altı ay taksitle ödeme seçeneği sunuluyor. Benzinli ve dizel araçlara kıyasla %50'ye varan yakıt tasarrufu sağlayan Skywell, 36 dakikada %30'dan %80'e kadar hızlı şarj olabilme kapasitesiyle zamandan da tasarruf ettiriyor. Geniş iç hacmi ile sınıfının en konforlu elektrikli araçlarından biri olan Skywell, avantajlı fiyat kampanyasıyla tüketicilerin beğenisini kazanıyor.

Leapmotor T03 ise, tam dolu batarya ile şehir içinde 417 kilometreye varan bir menzil sunuyor. Kompakt tasarımı, üstün teknolojik özellikleri, akıllı bağlantı seçenekleri ve sürüş destek sistemi ile elektrikli araç segmentinde fark yaratıyor. Anahtar teslim 998.000 TL fiyat etiketiyle sunulan T03 modeli için, 98.000 TL peşinat sonrası kalan miktarı kredi kartına vade farksız üç ay taksit ile ödeme imkanı bulunuyor.

Bu cazip satış kampanyası, sınırlı bir süre için geçerli olup, fırsatlardan yararlanmak isteyenler Ulu Motor'un Leapmotor ve Skywell markalarına ait internet sitelerini ziyaret edebilir veya en yakın yetkili bayilere başvurabilirler. Elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bu fırsat, hem çevreci bir yaklaşımı benimsemek isteyenleri hem de teknolojiyi yakından takip eden otomobil severleri cezbediyor.

Elektrikli araç pazarında yaşanan bu gelişmeler, sürdürülebilir bir gelecek adına önemli adımlar olarak görülüyor. Skywell ve Leapmotor, sundukları avantajlı kampanyalarla elektrikli otomobil sahibi olmayı daha ulaşılabilir kılıyor. Bu yıl içerisinde elektrikli bir araç edinmeyi düşünenler için Ulu Motor'un sunduğu bu fırsatlar, değerlendirilmesi gereken birer seçenek olarak öne çıkıyor.