Elektrikli Hayaller Gerçek Oluyor: Ulu Motor'dan Dev Kredi Kampanyası!

D-SUV kategorisinde yer alan Skywell modelleri için 850.000 TL’ye kadar, kompakt sınıfta yer alan Leapmotor T03 için ise 500.000 TL'ye kadar kredi imkanları sunulmaktadır.

Skywell D-SUV Modelleri ve Avantajları

Skywell, şehir içi kullanım için ideal, 642 kilometre menzile sahip bir elektrikli D-SUV modelidir. 850.000 TL'ye kadar olan kredi tutarları ile 36 ay vade seçeneği sunan bu model, benzinli ve dizel araçlara kıyasla %50'ye varan yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca, 36 dakika içinde %30'dan %80'e hızlı şarj özelliğiyle zaman tasarrufu da sunar. Skywell ET5 Long Range, sınıfının en geniş iç hacimli elektrikli araçlarından birisidir ve Skywell web sitesi üzerinden yapılan ön siparişler ile cazip kredi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

Leapmotor T03: Şehirli ve Teknolojik

HB Leapmotor T03 modeli, şehir içi kullanım için ideal, konforlu ve kompakt bir elektrikli araçtır. Sade ve dikkat çekici tasarımı, güçlü performansı ile öne çıkan T03, 500.000 TL'ye varan kredi imkanları ve 36 ay vade avantajları ile sizleri bekliyor. Bu model, teknolojik özellikleri ve sınıfının üzerindeki konforu ile elektrikli araç sahibi olmak isteyen tüketiciler için ideal bir seçenektir.

Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

28.11.2023 tarihi itibarıyla başlayan bu özel kredi kampanyasından yararlanmak için, Ulu Motor'un Leapmotor ve Skywell markalarına ait web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. İstediğiniz modeli seçerek iletişim bilgilerinizi paylaşmanız ve tercih ettiğiniz bayiyi belirtmeniz yeterli olacaktır. Böylece, ön sipariş vererek bu cazip kredi fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için benzersiz fırsatlar sunan Ulu Motor'un bu kampanyası, hem çevreci bir tercih yapmak isteyenleri hem de ekonomik avantajları değerlendirmek isteyen tüketicileri hedeflemektedir. Elektrikli otomobil sahibi olmanın avantajlarını ve Ulu Motor'un bu cazip kredi seçeneklerini değerlendirerek, siz de geleceğin araçlarına sahip olabilirsiniz.