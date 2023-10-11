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Duster Fiyatına Volkswagen Taigo: Kampanyalı Fiyatlar Kaçmaz

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Duster Fiyatına Volkswagen Taigo: Kampanyalı Fiyatlar Kaçmaz
Volkswagen Taigo, şık tasarımı ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte Taigo'nun özellikleri ve güncel fiyatları..

Volkswagen, SUV segmentindeki yatırımlarını artırarak Türkiye pazarında rekabeti kızıştırıyor. Bu yatırımların bir ürünü olarak Volkswagen Taigo, B-SUV sınıfında öne çıkan özelliklere sahip bir model olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Şık tasarımı, teknik özellikleri ve cazip fiyatlarıyla Taigo, SUV araçlara ilgi gösterenler için cazip bir seçenek sunuyor.

Volkswagen Taigo, Türkiye pazarında 1.224.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Baz donanım seviyesinde bulunan 95 beygir gücünde 1.0 litrelik motor ve manuel şanzımanıyla Taigo, performans ve yol tutuş konusunda beklentileri karşılıyor. Ayrıca 38 litrelik bagaj hacmi, uzun yolculuklar için ideal bir kullanım sunuyor ve şehir içi trafiğinde kolay manevra yapabilme özelliği ile pratik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Volkswagen Taigo'nun farklı donanım seviyeleri ve güncel fiyatları şu şekildedir:

1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı: 1.224.100,00 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Life Fiyatı: 1.394.500,00 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Style Fiyatı: 1.570.500,00 TL

1.0 TSI 110 PS DSG R-Line Fiyatı: 1.638.400,00 TL

1.5 TSI 150 PS DSG Style Fiyatı: 1.673.000,00 TL

1.5 TSI 150 PS DSG R-Line Fiyatı: 1.790.000,00 TL

Volkswagen Taigo, çeşitli donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle farklı müşteri ihtiyaçlarına hitap ediyor. Şıklığı, performansı ve rekabetçi fiyatlarıyla Taigo, SUV arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kampanyalı fiyatları kaçırmamak için Volkswagen bayilerine başvurabilirsiniz.

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