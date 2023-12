Dikkat: Araç Alıp Satarken “Dolandırılıyor” Olabilirsiniz!

Ekspertiz işlemleri esnasında aracın gerçek sahibi yerine yer yer farklı kişilerle karşılaşıldığını ve alıcılara gerekli uyarılarda bulunduklarını dile getiren Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Alacağınız aracı getiren komisyoncu, aracı gibi kişilerden ziyade direkt araç sahibiyle iletişim kurun. Bazı durumlarda bu tür kişiler aradaki iletişimi keserek hem alıcıyı hem de satıcıyı dolandırarak kayıplara karışıyor. Ayrıca noter işlemleri esnasında alıcı da olsanız satıcı da olsanız resmi prosedürlere uymayan kişilerle alışveriş yapmayın. Noterin kapanma saatine yakın saatlerde alışveriş için sizi çağıranlara, araç bedelini araç sahibinin dışında bir kişinin hesabına gönderilmesini isteyenlere güvenmeyin. Bu kişiler size düşünme payı bırakmadan hemen alışverişin olmasını isteyenlerdir. Piyasa değerinin altında satılan her araca da şüpheyle yaklaşın.” dedi.

İkinci el araç satın alacak vatandaşlar için önemli uyarılar geldi. Dolandırıcıların son günlerde tekrar araç piyasasına dahil olduğunu ve hem alıcı hem de satıcıların aracı kişilere karşı daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Pilot Garage, uyarılarını yineliyor:

*Telefonla irtibat kurduğunuz kişi sizi noterin kapanma saatine yakın saatlerde satış ya da alış için çağırıp düşünmenizi engelliyorsa,

* Araç bedelini, araç sahibinin adı olmayan bir hesaba göndermeniz isteniyorsa,

* Araç piyasa değerinin altında satılıyorsa,

* Araç sahibi notere gelmiyor, yakınını gönderiyorsa,

* Aracı kişi, satıcı ile araç fiyatını konuşmanızı engelliyorsa, dolandırılıyor olabilirsiniz.

Para gönderilecek hesaba ve satış saatine dikkat edin

Aracı alan ve satan kişi arasında bir aracı bulunması durumunda vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Almayı düşündüğünüz aracı bir aracı veya komisyoncu getirdiyse mutlaka araç sahibiyle de birebir iletişim kurmaya dikkat edin. Yine aracı satarken bir aracı vasıtasıyla satıyorsanız alıcıyla mutlaka görüşün. Arada köprü vazifesi gören aracılar taraflar arası iletişimi kesiyor ve her iki tarafı da dolandırarak büyük mağduriyetlere neden oluyor. Ekspertiz işlemlerinde her iki tarafın da araç başında var olduğundan emin olun. Yine noter işlemleri esnasında resmi prosedürlere uymayanlarla alışveriş yapmayın. Araç bedelini almadan satış vermeyin. Alıcılar ise noter işlemleri esnasında aracı yıkatalım, içinde eşya unuttuk gibi söylemlere karşı çok dikkatli olsunlar. Geçmişte kurum olarak birçok ikiz araç dolandırıcılığı tespit ettik. Noterin kapanma saatine yakın saatlerde alışveriş için sizi çağıranlara, araç bedelini araç sahibinin dışında bir kişinin hesabına gönderilmesini isteyenlere güvenmeyin. Bu kişiler size düşünme payı bırakmadan hemen alışverişin olmasını isteyenlerdir. Piyasa değerinin altında satılan her araca da şüpheyle yaklaşın. Bu hususlarla ilgili ekspertize gelen vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.