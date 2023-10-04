Dacia, Toyota, Renault, Opel ve Kia Otomobil Markaları ÖTV'siz Satılacak!

Sıfır kilometre otomobillerle ilgili Ekim 2023 fırsatları sonunda gün yüzüne çıkıyor ve sıfır kilometre otomobil almak artık daha erişilebilir hale geliyor. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile fiyatlar cazip hale geliyor. Bu makalede, ÖTV muafiyeti ile ilgili ayrıntılara ve hangi modellerin ÖTV'siz olarak ne kadar fiyatlandırıldığına odaklanacağız.

Sıfır Kilometre Otomobiller ve ÖTV Muafiyeti

Türkiye'de sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarındaki artışlar, insanların bu lüksü satın almalarını zorlaştırmıştı. Ancak son aylarda, otomobil üreticileri ÖTV muafiyeti kapsamında çalışmalar yaparak fiyatları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Yine de, birçok insan için sıfır kilometre bir otomobilin fiyatı hala ulaşılması zor bir hayal gibi görünüyor. Ancak unutmayın ki devlet, ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil sahibi olma fırsatı sunuyor.

ÖTV'siz Otomobil Sahibi Olma Hakkı

ÖTV'siz otomobil satın alma hakkı, devletin belirli bir engel oranına sahip vatandaşlara tanıdığı bir ayrıcalıktır. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar, yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal yaşama katılmak ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için ÖTV'siz araba sahibi olabilirler. Bu özel düzenleme sayesinde, ÖTV ödemeniz gerekmeden sıfır kilometre bir otomobile sahip olabilirsiniz.

ÖTV'siz Satışı Yapılan Modeller

ÖTV muafiyeti ile sunulan indirimler, farklı otomobil markaları ve modelleri için geçerlidir. İşte bazı popüler modeller ve ÖTV muafiyeti sonrası fiyatları:

Toyota Corolla - Ekim ayı fiyatı 1.002.000 TL iken, ÖTV muafiyeti ile bu aracı 560.000 TL'ye satın alabilirsiniz. Skoda Fabia - 954.900 TL olan Skoda Fabia'nın fiyatı, ÖTV muafiyeti ile 530.000 TL'ye düşer. Dacia Duster - Normalde 985.000 TL'ye satılan Dacia Duster, ÖTV muafiyeti hakkı olanlar için 547.000 TL'ye alınabilir. Dacia Sandero Stepway - Firma tarafından 971.000 TL olarak açıklanan bu modelin fiyatı, ÖTV muafiyeti ile 540.000 TL'ye iner. Kia Stonic - 965.000 TL'ye satılan Kia Stonic, ÖTV muafiyeti ile 536.000 TL'ye sahip olabilirsiniz. Seat Arona - Ekim ayı fiyatı 974.000 TL olan Seat Arona, ÖTV muafiyeti ile 542.000 TL'ye satın alınabilir. Citroen C3 - 943.800 TL'lik fiyatı ÖTV muafiyeti ile 525.000 TL'ye düşer. Renault Clio - 921.900 TL'lik fiyatı olan Renault Clio, ÖTV muafiyeti ile 512.000 TL'ye sahip olabilirsiniz. Opel Corsa - 880.900 TL'ye satılan Opel Corsa, ÖTV muafiyeti ile sadece 490.000 TL'ye düşer.





Bu modeller arasından seçim yaparken ÖTV muafiyeti ile elde edeceğiniz avantajları dikkate almayı unutmayın. Sıfır kilometre bir otomobil sahibi olmak artık daha erişilebilir hale geldi, bu fırsatı kaçırmayın!