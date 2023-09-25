Dacia Duster Türkiye Fiyatı Dibi Gördü! Sıfır Fiyatı 150.000 TL İndirime Girdi
Dacia'nın SUV segmentindeki iddialı modeli Duster, Türkiye pazarında fiyat-performans dengesi ile önemli bir konum elde etti. 985.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan Duster, hem bütçe dostu hem de üstün performansıyla dikkat çekiyor.
Duster'ın İlk Bakışta Sunulan Özellikleri
Duster'ın giriş seviyesi donanımında, 90 beygir gücünde benzinli bir motor ve manuel şanzıman bulunuyor. Bu motor, günlük sürüşler için ideal bir güç sunarak sürücülere ekonomik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca manuel şanzıman, vites değişikliklerini seven sürücülere daha fazla kontrol imkanı sunuyor.
Geniş ve Pratik Bagaj Hacmi
Duster, büyük aileler veya seyahat severler için 475 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Bu, büyük valizlerin, ekipmanların veya alışverişlerin rahatça sığabileceği bir alan demektir. Pratik bagaj tasarımı, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına mükemmel bir cevap veriyor.
İdeal SUV Deneyimi
Duster'ın donanım yelpazesi, SUV tutkunlarının ihtiyaçlarına göre zengin seçenekler sunar. Yüksek oturma pozisyonu, geniş iç mekan ve mükemmel görünürlük, Duster'ı hem şehir içi hem de şehir dışı sürüşler için ideal bir araç haline getirir. Ayrıca, güvenlik ve konfor özellikleri ile kullanıcılarına üstün bir deneyim sunar.
Dacia Duster Fiyatları
Şimdi en merak edilen konuya, yani Dacia Duster'ın fiyat detaylarına geçelim:
Essential TCe 90 bg
- Fiyatı: 985.000 ₺
Essential ECO-G 100 bg
- Fiyatı: 1.028.000 ₺
Expression ECO-G 100 bg
- Fiyatı: 1.043.000 ₺
Essential Blue dCi 115 bg 4x2
- Fiyatı: 1.082.000 ₺
Essential TCe 150 bg EDC
- Fiyatı: 1.084.000 ₺
Essential TCe 150 bg 4x4
- Fiyatı: 1.155.000 ₺
Journey TCe 150 bg EDC
- Fiyatı: 1.176.000 ₺
Essential Blue dCi 115 bg 4x4
- Fiyatı: 1.245.000 ₺
Extreme TCe 150 bg EDC
- Fiyatı: 1.212.000 ₺
Duster, geniş model yelpazesi ve uygun fiyat seçenekleri ile Türkiye pazarında öne çıkıyor. Her bütçeye ve ihtiyaca uygun bir Duster modeli bulunuyor. Fiyat performans açısından iddialı olan bu SUV, hem günlük sürüşlerde hem de uzun yolculuklarda mükemmel bir tercih sunuyor. Dacia Duster, Türkiye otomobil pazarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.