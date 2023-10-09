Dacia Duster Fiyatları Düşüşe Geçti! İşte Güncel Yeni Fiyat Listesi..

SUV tutkunlarının gönlünde taht kuran Dacia Duster, uygun fiyatları ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Ekim ayında Duster'ı düşünenler için müjde niteliğinde bir haberimiz var. Dacia, Duster modeli için fiyatlarını oldukça cazip hale getirdi.

İşte Dacia Duster Ekim ayı güncel fiyat listesi:

Essential TCe 90 bg Fiyatı: 985.000 ₺ Expression ECO-G 100 bg Fiyatı: 1.043.000 ₺ Essential Blue dCi 115 bg 4x2 Fiyatı: 1.082.000 ₺ Essential TCe 150 bg EDC Fiyatı: 1.084.000 ₺ Essential TCe 150 bg EDC Fiyatı: 1.084.000 ₺ Essential TCe 150 bg 4x4 Fiyatı: 1.155.000 ₺ Journey TCe 150 bg EDC Fiyatı: 1.176.000 ₺ Essential Blue dCi 115 bg 4x4 Fiyatı: 1.245.000 ₺ Extreme TCe 150 bg EDC Fiyatı: 1.212.000 ₺

Dacia Duster, Türkiye'de uygun fiyatlarıyla öne çıkan SUV modellerinden biri konumunda. Özellikle bütçe dostu bir araç arayanlar için ideal bir tercih olabilir. Ayrıca, Duster'ın geniş bagaj hacmi, aileler için de oldukça kullanışlı bir seçenek sunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla 1.636 litreye kadar çıkabilen bagaj, büyük alışverişlerde veya seyahatlerde işinize yarayabilir.

Duster'ın şık görünümü ve rahat sürüş deneyimi, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda size keyifli bir sürüş sunar. Ayrıca, farklı motor seçenekleri ve donanım seviyeleriyle ihtiyacınıza uygun bir modeli seçme şansınız bulunuyor.

Dacia Duster, uygun fiyatlarla SUV deneyimi yaşamak isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor. Ekim ayı boyunca bu fırsatı kaçırmamak için Dacia bayilerine veya web sitesine göz atabilirsiniz. Unutmayın, stoklarla sınırlı olabilir, bu nedenle acele etmenizde fayda var.