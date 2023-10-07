Dacia Duster Fiyatları Dibin Dibini Gördü! Sıfır Araç Fiyatları İkinci Ellerden Ucuz

Dacia markasının en çok tercih edilen SUV modeli Dacia Duster'ın fiyatlarında önemli bir indirim yapıldı. Dacia yetkilileri, Duster'ın popülerliğini artırmak ve daha fazla müşteriye ulaşmak amacıyla fiyatlarda ciddi oranda indirim yaptıklarını duyurdu.

Giriş Seviye Modeli İle %10'luk İndirim

Buna göre, Dacia Duster'ın giriş seviye modeli olan 1.0 Turbo 90 bg versiyonu 377.900 TL'den satışa sunulacak. Bu fiyat indirimi oranı olarak yaklaşık %10'luk bir düşüş anlamına geliyor. Dacia yetkilileri yaptıkları açıklamada, Duster modelinin Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü, ancak fiyatların daha rekabetçi hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Duster'ın Öne Çıkan Özellikleri

Dacia Duster, ekonomik yakıt tüketimi, dayanıklı yapısı ve geniş iç mekanıyla uzun yıllar tercih edilen bir SUV modeli olmuştu. Ancak son dönemde rakiplerinin fiyat avantajı karşısında Duster'ın pazar payı azalmıştı. Şirket yetkilileri, fiyat indirimiyle bu pay kaybını telafi etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Tüm Motor Seçeneklerinde Fiyat Avantajı

Fiyat indirimiyle birlikte Dacia Duster'ın tüm motor seçeneklerinde ciddi fiyat avantajı sağlandı. Örneğin, 1.5 Blue dCi 115 bg dizel versiyonu 440.800 TL'ye, 4x4 çekiş sistemine sahip aynı motora sahip model ise 468.300 TL'ye satılacak. Dacia yetkilileri, fiyat indirimlerinin kısa süreli olacağını ve stok sayısı kadar süreceğini belirtti. Bu nedenle Duster almak isteyenlerin fırsatı kaçırmamaları tavsiye edildi. Dacia'nın ekonomik, dayanıklı ve konforlu Duster modeline sahip olmak isteyenler için harika bir fırsat doğdu.